Nasa odkrila asteroid, ki bi lahko naredil vse ljudi na svetu milijarderje

Asteroid 16 Psyche bi teoretično lahko vsakemu človeku na Zemlji prinesel status milijarderja. Ta asteroid je edinstven zaradi svoje sestave. Odkrit ga je Annibale de Gasparis že leta 1852, takrat pa ni deloval posebej nenavadno. S sodobno tehnologijo pa so raziskovalci opazili, da izjemno močno odbija radarske signale, kar je nakazovalo na visoko vsebnost kovin in skozi leta sprožilo velik znanstveni interes. Za razliko od večine kamenja v vesolju, Psyche vsebuje velike količine kovin, kot so železo, nikelj in platinski elementi. Znanstveniki tudi menijo, da bi lahko šlo za razkrit jedro planeta, ki se nikoli ni popolnoma oblikoval.

Da bi izvedli več, je NASA 13. oktobra 2023 poslala misijo Psyche z raketo SpaceX Falcon Heavy. Čeprav misija velja za čisto znanstveno, bi bila vrednost asteroida neverjetnih osem kvintilijonov evrov, če bi ga NASA izkopala. To je približno 8.000.000.000.000.000.000 evrov. Sonda naj bi asteroid dosegla leta 2029, raziskovala pa bo površino, sestavo, gravitacijo in magnetno polje. Znanstveniki upajo, da bo to pomagalo razumeti nastanek jedra planetov in kako so bili videti prvi planeti.

Zakaj je 16 Psyche tako dragocen?

Asteroid je ocenjen na približno 8 kvintilijonov evrov glede na količino kovin, ki jih lahko vsebuje. Izračun temelji na njegovem premeru 226 kilometrov, gostoti in trenutnih cenah kovin, kot so železo, nikelj in platina. Ali bi Psyche lahko naredil vsakega posameznika milijarderja? Teoretično: da. Praktično: ne. Če upoštevamo, da je človeška populacija približno 8,3 milijarde ljudi, bi vsak dobil nekaj manj kot milijardo evrov. A to ni realno – izkopavanje asteroida presega današnjo tehnologijo, prav tako bi ob tolikšni količini kovin na Zemlji cene strmoglavile. Kljub temu pa ta ocena pokaže, kako nenavaden in bogat s kovinami je Psyche v primerjavi s katerim koli materialom, ki ga ljudje poznamo.

Ilustracija asteroida 16 Psyche. FOTO: Nasa/jpl-caltech/asu

Nasa pojasnjuje: »Znanstveniki menijo, da Psyche vsebuje pomembne količine kovin iz jedra planetesimala, enega izmed gradnikov našega Sončnega sistema. Asteroid je verjetno preživel več silovitih trkov, ki so bili pogosti ob nastajanju Sončnega sistema. Psyche nam lahko pokaže, kako so nastala jedra Zemlje in drugih kamnitih planetov,« poroča LADbible.

Preberite še: