Nasa priznala grožnjo, eden od tisočev asteroidov lahko uniči celotno mesto: »Ne vemo, kje so«

Nasa je priznala skrb vzbujajoče priznanje – razkrila je, da nima pojma, kje se trenutno nahaja tisoče ogromnih asteroidov. Ti vesoljski kamni so zaradi svoje velikosti, ki naj bi bila vsaj 140 metrov v premeru, prestrašeno poimenovani »ubijalci mest«. Po ocenah vodje oddelka za planetarno obrambo pri Nasi naj bi trenutno okoli 15.000 teh srednje velikih asteroidov krožilo po vesolju in zanje ni nobenih natančnih podatkov. Dr. Kelly Fast, odgovorna za poskuse sledenja objektom, kot so asteroidi in kometi, ki bi lahko prišli blizu Zemlje, je priznala, da bi lahko eden od teh »ubijalcev mest«, če bi zadel poseljeno območje, resno povzročil regionalno škodo.

O tem je govorila na letni konferenci American Association for the Advancement of Science v Phoeniksu, kjer je udeležencem pojasnila, da jo najbolj skrbijo srednje veliki asteroidi. »Tisto, kar me drži budno ponoči, so asteroidi, o katerih ne vemo. Majhni kosi nas zadenejo ves čas, zato nas to ne skrbi toliko,« je dejala. »In ne skrbijo nas veliki, kot jih vidimo v filmih, saj vemo, kje so. Skrbijo nas tisti vmes, okoli 140 metrov in več, ki bi lahko povzročili regionalno, ne globalno škodo, in ne vemo, kje so.« Dr. Fast je dodala: »Ocenjujemo, da je teh približno 25.000, mi pa smo šele pri približno 40 odstotkih sledenja. Tudi z najboljšimi teleskopi traja čas, da jih odkrijemo.«

Po besedah dr. Nancy Chabot, planetarne znanstvenice z univerze Johns Hopkins, bi imela Zemlja v najslabšem primeru, če bi eden od »ubijalcev mest« padel na planet, praktično nič možnosti za obrambo.

Fotografijo je lani objavil Evropski južni observatorij (ESO) in prikazuje asteroid '2024 YR4', posnet z Zelo velikim teleskopom (VLT) ESO. Na sliki je okvir poti asteroida skozi nočno nebo opazovan v infrardečih valovnih dolžinah z instrumentom HAWK-I. FOTO: Handout Afp

Leta 2022 je dr. Chabot vodila misijo Dart, ki je dokazala, da bi v nujnem primeru lahko raketa odklonila asteroid s poti. Vendar pa je strokovnjakinja priznala, da trenutno ne bi bili pripravljeni ukrepati znova, če bi grožnja nastopila. »Skrbimo za te asteroide ubijalce mest. Dart je bil odlična demonstracija, a nimamo [nove rakete] pripravljene za uporabo, če bi se pojavila resnična grožnja,« je dejala dr. Chabot. »Če bi se asteroid, kot je YR4, usmeril proti Zemlji, zdaj ne bi imeli načina, da ga aktivno odklonimo. Lahko bi se pripravili na to grožnjo, a takšne investicije trenutno ni,« poroča LADbible.

