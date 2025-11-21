Ameriška vesoljska agencija je objavila najnovejše slike medzvezdnega objekta 3I/ATLAS, na katere so ljubitelji astronomije težko čakali, a so se zamaknile zaradi zaprtja ameriške vlade. 3I/ATLAS ne prihaja iz našega Osončja, kar pomeni, da je priletel z izjemno oddaljenega dela galaksije. Nekateri znanstveniki so trdili, da bi lahko šlo za nekaj bolj skrivnostnega.

Večina strokovnjakov je menila, da gre za komet. Harvardski znanstvenik Avi Loeb pa je nakazal, da bi medzvezdni objekt lahko bil »morebitni sovražni nezemeljski predmet«. Za LADbible je povedal, da je 3I/ATLAS počel stvari, ki niso značilne za komete.

FOTO: Nasa/jpl-caltech/university Of A Via Reuters

Kljub njegovim trditvam, da ima 3I/ATLAS »lastnosti, ki jih pri kometih še nismo videli«, večina znanstvenikov vztraja, da je objekt točno to, kar NASA pravi.

NASA je že prej izdala izjavo, v kateri je zapisala: »Videti je kot komet. Obnaša se kot komet. V skoraj vseh lastnostih izjemno spominja na komete, ki jih poznamo. Ima nekaj zanimivih posebnosti, nekoliko drugačnih od kometov iz našega Osončja, vendar se vede kot komet. Dokazi izjemno močno kažejo, da je ta objekt naravno telo. Gre za komet.«

Včeraj so objavili nove slike 3I/ATLAS, posnete med njegovim preletom mimo Marsa, na katere so ljudje nestrpno čakali. NASA je ponovila stališče, da je medzvezdni objekt »komet«. Zapisali so: »Komet 3I/ATLAS, ki smo ga prvič opazili letos, je šele tretji znani objekt, ki je v naše Osončje vstopil od drugod iz galaksije. Ne predstavlja nobene grožnje Zemlji in se nam ne bo približal na manj kot 170 milijonov milj. V začetku oktobra pa je letel le 19 milijonov milj mimo Marsa.«

To torej pomeni, da gre za komet – ne za nezemljane. Fotografije, ki jih imamo zdaj, so najboljše, kar jih bomo dobili, saj je bil Mars planet, ki se mu je 3I/ATLAS najbolj približal. Tudi ko bo 19. decembra najbližje Zemlji, bo še vedno precej daleč.

Adam Crowl, nekdanji direktor Icarus Interstellar – organizacije, ki si prizadeva doseči medzvezdno potovanje do leta 2100 – je za LADbible povedal, da so to najboljše možne fotografije takšnih oddaljenih objektov.

Kljub vedno zmogljivejšim teleskopom in kameram astronomi delajo s predmeti, ki so tako oddaljeni, da na fotografijah izgledajo kot drobna pikica. Povedal je: »Lahko le približno določimo, kje se nahaja glavni del kometa. V vseh posnetkih so piksli večji od jedra kometa, zato imamo ogromno neostro območje, kjer bi lahko bil.«

Kljub temu so to najjasnejše slike 3I/ATLAS doslej – in NASA ostaja izjemno jasna: po njihovem prepričanju je ta objekt komet, poroča LADbible.

Odziv znanstvenika

Harvardski astrofizik Avi Loeb je skritiziral najnovejšo tiskovno konferenco Nase 3I/ATLAS, češ da ne ponuja ničesar novega - le reciklira podatke Hubbla in Webba.

Hubble je javno dostopen nabor podatkov z odprto kodo, ki zagotavlja popoln zgodovinski zapis omrežja Stellar. Podatke, ki jih ustvari omrežje Stellar, vnaša in predstavlja v obliki, ki je lažja za uporabo kot predstavitve podatkov, usmerjene v zmogljivost, ki jih uporablja Stellar Core.

Vesoljski teleskop James Webb je največji in tehnično najnaprednejši teleskop, kar jih je bilo kdajkoli zgrajenih. Njegova večja velikost in bogatejši infrardeči posnetki mu omogočajo, da preseže Hubblova opazovanja globokega polja in pogleda več kot 13,5 milijarde let nazaj ter opazuje prve zvezde in galaksije, ki so nastale iz teme zgodnjega vesolja.