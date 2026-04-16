  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠOKANTNA SIMULACIJA

Nasin superračunalnik razkriva, kdaj bo Zemlja postala neprimerna za življenje

Superračunalnik razkril časovni okvir za izumrtje vsega življenja.
Pogled na Zemljo, delno zakrito z Luno FOTO: Nasa Via Reuters
A. G.
 16. 4. 2026 | 20:46
3:23
A+A-

Imamo še približno pet milijard let, dokler se Sonce ne razširi, in pogoltne Zemljo, vendar življenje na planetu ne bo trajalo tako dolgo. Verjetno smo trenutno bolj zaskrbljeni glede konca sveta kot kadarkoli prej, vendar je Nasin superračunalnik špekuliral, kdaj bi lahko bilo vsega konec. Glede na trenutno dogajanje med Iranom in ZDA, pri čemer Donald Trump in JD Vance namigujeta na možnost jedrske eskalacije, je naravno, da nas skrbi, kako dolgo bi Zemlja lahko še obstala. Čeprav kot družba morda ignoriramo podnebne spremembe, ni dvoma, da škoda na ozonski plasti prav tako močno vpliva, najbolj opazno s taljenjem polarnih ledenih kap.

Znanstveniki se zdijo bolj osredotočeni na iskanje drugega kraja za življenje kot na naš lastni planet, pri čemer najnovejša misija Artemis II odpira pot za prihodnje človeške obiske Marsa, planeta, na katerem naj bi po besedah Elona Muska lahko živeli. V preteklosti smo se lahko tolažili z dejstvom, da imamo še približno pet milijard let, dokler Sonce ne doseže faze rdečega velikana, se razširi na 200-kratnik svoje velikosti in pogoltne Zemljo. Zabavno. Toda s pomočjo Nasinega superračunalnika znanstveniki zdaj menijo, da takrat ne bo več življenja na Zemlji, ki bi to dočakalo. Računalnik je izračunal datum izumrtja vsega življenja na Zemlji precej prej v prihodnosti. 

Skupina optimističnih znanstvenikov je izvedla 400.000 simulacij, da bi določila, kdaj bo vse življenje na Zemlji izumrlo. Po študiji z naslovom »Prihodnja življenjska doba Zemljinega kisikovega ozračja« je usoda življenja na Zemlji neposredno povezana z evolucijo Sonca. V milijardah let bo Sonce še naprej naraščalo in oddajalo več toplote ter Zemljo počasi spreminjalo v vse bolj negostoljubno okolje. Nasa superračunalnik ocenjuje, da bi to lahko trajalo do leta 1.000.002.021. Do takrat ne bodo preživeli niti najbolj odporni mikroorganizmi, saj bodo oceani izhlapeli, atmosfera se bo stanjšala, površinske temperature pa bodo onemogočale življenje. Človeštvo pa zagotovo ne bo zdržalo tako dolgo.

Vse, kar potrebuje kisik za preživetje, bo izginilo čez približno milijardo let

Naraščajoče temperature, padajoče ravni kisika in slabšanje kakovosti zraka bodo verjetno konec naše vrste na tem planetu, in že zdaj vidimo znake teh sprememb po Zemlji, kar nakazuje, da dodatne težave niso daleč. »Že vrsto let se razpravlja o življenjski dobi Zemljine biosfere na podlagi stalnega povečevanja svetilnosti Sonca,« je dejal Kazumi Ozaki, vodilni avtor študije. Prej so po njegovih besedah ocene življenju dajale še približno dve milijardi let, novejši modeli pa to obdobje skoraj prepolovijo. »Če to drži, lahko pričakujemo, da bodo ravni atmosferskega O₂ v zelo oddaljeni prihodnosti prav tako začele upadati.«

Z drugimi besedami, vse, kar potrebuje kisik za preživetje, bo izginilo čez približno milijardo let, vendar glede na trenutno stanje sveta bi bilo skoraj čudež, če bi naši potomci prišli tako daleč, saj morda niti naši 'AI gospodarji' ne bodo mogli preživeti v svetu brez elektrike, poroča LADbible.

Več iz teme

ZemljavesoljeprihodnostNasaznanostpodnebne spremembeokoljeplanetsuperračunalnik
ZADNJE NOVICE
21:52
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

V prvih petnajstih minutah dneva se skriva nekaj, česar večina ne opazi

Tišina zjutraj skriva več, kot si mislimo.
16. 4. 2026 | 21:52
21:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
BIL POD VPLIVOM

Klic iz lokala na Škofijah: »Pri nas je popolnoma gol moški«

Reševalci so ga odpeljali v SB Izola, dobil bo plačilni nalog.
16. 4. 2026 | 21:21
21:12
Šport  |  Odmevi
NBA

Luka Dončić hvaležen ligi NBA: Zelo pomembno mi je bilo, da sem bil decembra navzoč ob rojstvu svoje hčerke

Ljubljančan se bo lahko potegoval za najkoristnejšega igralca (MVP) in člana najboljše peterke v sezoni 2025/26, je poročal ameriški medij ESPN.
16. 4. 2026 | 21:12
21:10
Novice  |  Slovenija
RAZLIČNA STALIŠČA

Politične napetosti po izvolitvi predsednika Državnega zbora: »Vsi polni ust morale in etike«

Janeza Ciglerja Kralja je zabavalo pridiganje Hotove o morali.
16. 4. 2026 | 21:10
21:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Amadeo Zupan, Elin Kos in Tajo Kac.
16. 4. 2026 | 21:00
20:46
Bulvar  |  Zanimivosti
ŠOKANTNA SIMULACIJA

Nasin superračunalnik razkriva, kdaj bo Zemlja postala neprimerna za življenje

Superračunalnik razkril časovni okvir za izumrtje vsega življenja.
16. 4. 2026 | 20:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NAMIG

Od Dalmacije do Slavonije: potovanje okusov po Hrvaški

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROJEKTI

Slovenska gradbišča vstopajo v novo dobo, sprememba je že tukaj

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Slovenske novice10. 4. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki