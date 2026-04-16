Nasin superračunalnik razkriva, kdaj bo Zemlja postala neprimerna za življenje

Imamo še približno pet milijard let, dokler se Sonce ne razširi, in pogoltne Zemljo, vendar življenje na planetu ne bo trajalo tako dolgo. Verjetno smo trenutno bolj zaskrbljeni glede konca sveta kot kadarkoli prej, vendar je Nasin superračunalnik špekuliral, kdaj bi lahko bilo vsega konec. Glede na trenutno dogajanje med Iranom in ZDA, pri čemer Donald Trump in JD Vance namigujeta na možnost jedrske eskalacije, je naravno, da nas skrbi, kako dolgo bi Zemlja lahko še obstala. Čeprav kot družba morda ignoriramo podnebne spremembe, ni dvoma, da škoda na ozonski plasti prav tako močno vpliva, najbolj opazno s taljenjem polarnih ledenih kap.

Znanstveniki se zdijo bolj osredotočeni na iskanje drugega kraja za življenje kot na naš lastni planet, pri čemer najnovejša misija Artemis II odpira pot za prihodnje človeške obiske Marsa, planeta, na katerem naj bi po besedah Elona Muska lahko živeli. V preteklosti smo se lahko tolažili z dejstvom, da imamo še približno pet milijard let, dokler Sonce ne doseže faze rdečega velikana, se razširi na 200-kratnik svoje velikosti in pogoltne Zemljo. Zabavno. Toda s pomočjo Nasinega superračunalnika znanstveniki zdaj menijo, da takrat ne bo več življenja na Zemlji, ki bi to dočakalo. Računalnik je izračunal datum izumrtja vsega življenja na Zemlji precej prej v prihodnosti.

Skupina optimističnih znanstvenikov je izvedla 400.000 simulacij, da bi določila, kdaj bo vse življenje na Zemlji izumrlo. Po študiji z naslovom »Prihodnja življenjska doba Zemljinega kisikovega ozračja« je usoda življenja na Zemlji neposredno povezana z evolucijo Sonca. V milijardah let bo Sonce še naprej naraščalo in oddajalo več toplote ter Zemljo počasi spreminjalo v vse bolj negostoljubno okolje. Nasa superračunalnik ocenjuje, da bi to lahko trajalo do leta 1.000.002.021. Do takrat ne bodo preživeli niti najbolj odporni mikroorganizmi, saj bodo oceani izhlapeli, atmosfera se bo stanjšala, površinske temperature pa bodo onemogočale življenje. Človeštvo pa zagotovo ne bo zdržalo tako dolgo.

Vse, kar potrebuje kisik za preživetje, bo izginilo čez približno milijardo let

Naraščajoče temperature, padajoče ravni kisika in slabšanje kakovosti zraka bodo verjetno konec naše vrste na tem planetu, in že zdaj vidimo znake teh sprememb po Zemlji, kar nakazuje, da dodatne težave niso daleč. »Že vrsto let se razpravlja o življenjski dobi Zemljine biosfere na podlagi stalnega povečevanja svetilnosti Sonca,« je dejal Kazumi Ozaki, vodilni avtor študije. Prej so po njegovih besedah ocene življenju dajale še približno dve milijardi let, novejši modeli pa to obdobje skoraj prepolovijo. »Če to drži, lahko pričakujemo, da bodo ravni atmosferskega O₂ v zelo oddaljeni prihodnosti prav tako začele upadati.«

Z drugimi besedami, vse, kar potrebuje kisik za preživetje, bo izginilo čez približno milijardo let, vendar glede na trenutno stanje sveta bi bilo skoraj čudež, če bi naši potomci prišli tako daleč, saj morda niti naši 'AI gospodarji' ne bodo mogli preživeti v svetu brez elektrike, poroča LADbible.