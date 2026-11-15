Našli lobanjo, sredi čela je imela nekaj nenavadnega: analiza DNK razkrila, kaj se je zgodilo

Arheologi so na jugu Peruja odkrili nenavadno lobanjo dojenčka z eno očnico na sredini čela. Najdba je redek dokaz, da se je ciklopija, huda prirojena razvojna motnja, pojavljala tudi pri starodavnih ljudstvih.

Ciklopija nastane, ko se možgani ploda med razvojem ne razdelijo pravilno na dve polobli. Večina prizadetih otrok umre pred rojstvom ali kmalu po njem. Motnja je tako redka, da je fizične dokaze o njej težko najti celo danes, kaj šele med arheološkimi ostanki.

Lobanjo so našli med izkopavanji na starodavnem grobišču Jauranga na jugu Peruja. Arheologi so odkrili dobro ohranjeni okostji dveh dojenčkov, ki sta bila skupaj pokopana v keramični posodi. Pokop izvira iz srednjega obdobja kulture Nasca, med letoma 325 in 440.

Analiza DNK razkrila vzrok nenavadne razvojne motnje

Pri enem od otrok niso opazili nobenih nepravilnosti na kosteh. Drugi je imel neobičajno majhno lobanjo z eno očnico in številne druge spremembe, ki kažejo na hudo razvojno motnjo. Ni imel nosnih kosti in nosnih votlin, zgornja čeljust ni bila razdeljena na dve polovici, kostne strukture pa so tvorile eno samo odprtino za vidni živec.

Analiza DNK je pokazala, da sta bila oba dojenčka ženskega spola. Deklica s ciklopijo je imela dodatno kopijo 13. kromosoma, kar imenujemo trisomija 13. Ljudje imamo običajno v vsaki celici 23 parov kromosomov, dodaten kromosom pa lahko povzroči resne razvojne motnje.

Trisomija 13 povzroča Patauov sindrom, za katerega so značilne hude nepravilnosti možganov in živčnega sistema, spremembe obraza, kot je ciklopija, srčne napake ter dodatni prsti na rokah ali nogah. Odkritje potrjuje, da se je ta kromosomska nepravilnost pojavljala že pri starodavnih južnoameriških prebivalcih.

Deklici nista bili v sorodu po materini strani

Analiza DNK je razkrila tudi, da deklici po materini strani nista bili v sorodu. Njune kosti so ostale v naravnem anatomskem položaju in niso bile razmetane, kar kaže, da sta bili pokopani v skladu z ustaljenimi pogrebnimi običaji.

»Osebi, ki po materini strani nista bili v sorodu, sta bili skupaj pokopani v keramični posodi, kar je dobro dokumentiran pogrebni običaj pri otrocih kulture Nasca,« je navedeno v raziskavi, objavljeni v znanstveni reviji PNAS, o kateri poroča Independent.