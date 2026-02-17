Ne boste verjeli, iz česa vse Katja ustvarja šopke! Bi si jih upali podariti? (FOTO)

Vsi vemo, kako težko se je uveljaviti v današnjem svetu, kjer je na voljo skoraj vse. A kljub temu še vedno obstajajo ljudje, katerih ustvarjalnost ne le da jemlje dih, temveč se tudi odlično prodaja. Ena od njih je 30-letna Katja iz Batumija v Gruziji, ki si kruh služi kot zobozdravnica, v prostem času pa ustvarja povsem nove, izvirne šopke. Če si predstavljate čudovito aranžirano rezano cvetje, boste zelo presenečeni. Katja je daleč od tradicionalne cvetličarke.

Posebni so zato, ker ima vsak od njih kanček moje ljubezni, prepoznaven slog in nenavadne sestavine.

»Ustvarjam najbolj nenavadne užitne šopke na svetu,« pravi Gruzijka. »V njih uporabljam piščančje noge, čips in morske sadeže,« se pohvali Katja. Noro? Nedvomno. Uspešno? Seveda. In kako se je vse skupaj začelo? Prvi užitni šopek je ustvarila ob prijateljičini poroki, zamisel pa se je zelo hitro prijela. Eden od njenih posnetkov z nenavadnim šopkom je postal viralen, nabral je več kot 460.000 všečkov in več kot 100.000 komentarjev.

Nenavadne sestavine

Med najbolj zanimivimi stvaritvami so njeni šopki iz piščančjih nog, aranžmaji s suši zvitki, čipsom in celo eden, navdihnjen z burgerji in pomfrijem. Kakšne so reakcije obdarovancev? Katja pravi, da segajo od presenečenja, šoka, sreče, navdušenja in nasmehov do objemov. Njeni sledilci na družbenih omrežjih so prav tako navdušeni in ji pišejo same pohvalne komentarje. Gruzijka je na svojo ustvarjalnost lahko še posebno ponosna. Marsikateri cvetličar bi njene stvaritve gotovo pohvalil z vidika tehnike »tkanja«, dekorativni manšetni ovoj okoli šopkov pa je le še pika na i. Pravzaprav ... na šopku. Dober tek!

30-letna Katja, sicer zobozdravnica iz Gruzije, ima precej nenavaden hobi. FOTO: Profimedia