INOVATIVNO

Ne boste verjeli, iz česa vse Katja ustvarja šopke! Bi si jih upali podariti? (FOTO)

Gruzijska zobozdravnica je šokirala svet z nenavadno zamislijo.
30-letna Katja, sicer zobozdravnica iz Gruzije, ima precej nenavaden hobi. FOTO: Profimedia

30-letna Katja, sicer zobozdravnica iz Gruzije, ima precej nenavaden hobi. FOTO: Profimedia

Ne le, da je med vrtnice vpela piščančje nogice, celo nohte je nalakirala.  FOTO: Profimedia

Ne le, da je med vrtnice vpela piščančje nogice, celo nohte je nalakirala.  FOTO: Profimedia

Šopek za ljubitelje mesnih dobrot  FOTO: Profimedia

Šopek za ljubitelje mesnih dobrot  FOTO: Profimedia

G. S.
 17. 2. 2026 | 08:05
Vsi vemo, kako težko se je uveljaviti v današnjem svetu, kjer je na voljo skoraj vse. A kljub temu še vedno obstajajo ljudje, katerih ustvarjalnost ne le da jemlje dih, temveč se tudi odlično prodaja. Ena od njih je 30-letna Katja iz Batumija v Gruziji, ki si kruh služi kot zobozdravnica, v prostem času pa ustvarja povsem nove, izvirne šopke. Če si predstavljate čudovito aranžirano rezano cvetje, boste zelo presenečeni. Katja je daleč od tradicionalne cvetličarke.

Posebni so zato, ker ima vsak od njih kanček moje ljubezni, prepoznaven slog in nenavadne sestavine.

»Ustvarjam najbolj nenavadne užitne šopke na svetu,« pravi Gruzijka. »V njih uporabljam piščančje noge, čips in morske sadeže,« se pohvali Katja. Noro? Nedvomno. Uspešno? Seveda. In kako se je vse skupaj začelo? Prvi užitni šopek je ustvarila ob prijateljičini poroki, zamisel pa se je zelo hitro prijela. Eden od njenih posnetkov z nenavadnim šopkom je postal viralen, nabral je več kot 460.000 všečkov in več kot 100.000 komentarjev.

Nenavadne sestavine

»Takoj zatem sem začela svoje šopke podarjati prijateljem in znancem za rojstne dneve ali praznike,« opisuje Katja svojo pot do uspeha. »Posebni so zato, ker ima vsak od njih kanček moje ljubezni, prepoznaven slog in nenavadne sestavine,« še dodaja.

Katja je daleč od tradicionalne cvetličarke.

Med najbolj zanimivimi stvaritvami so njeni šopki iz piščančjih nog, aranžmaji s suši zvitki, čipsom in celo eden, navdihnjen z burgerji in pomfrijem. Kakšne so reakcije obdarovancev? Katja pravi, da segajo od presenečenja, šoka, sreče, navdušenja in nasmehov do objemov. Njeni sledilci na družbenih omrežjih so prav tako navdušeni in ji pišejo same pohvalne komentarje. Gruzijka je na svojo ustvarjalnost lahko še posebno ponosna. Marsikateri cvetličar bi njene stvaritve gotovo pohvalil z vidika tehnike »tkanja«, dekorativni manšetni ovoj okoli šopkov pa je le še pika na i. Pravzaprav ... na šopku. Dober tek!

darilošopekužiten šopek
