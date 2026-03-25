Ne boste verjeli, kaj je moral kirurg pohotnežu izvleči iz anusa! S kleščami ni šlo, moral je vstaviti roko

Zdravniki v brazilskem Manausu so se leta 2022 soočili z bizarnim primerom, ko je pomoč na urgenci poiskal 54-letni moški z nenavadnimi bolečinami v predelu trebuha. Pacient se je pritoževal nad slabostjo, bruhanjem in zaprtjem, ki je trajalo že dva dni, šele rentgenski posnetek pa je razkril pravi vzrok njegovih težav. V rektumu je imel zataknjeno kovinsko utež za vadbo, ki je tehtala približno dva kilograma in v dolžino merila dvajset centimetrov. Kot so strokovnjaki zapisali v poročilu za medicinsko revijo Science Direct, je moški sprva sam poskušal odstraniti predmet, a je bil pri tem neuspešen. Zaradi sramu je z obiskom bolnišnice odlašal dva dni, kar je po statističnih podatkih pogost pojav pri tovrstnih incidentih. Ob sprejemu je bil pacient sicer klinično stabilen, vendar pri rektalnem pregledu ni želel sodelovati, zato so zdravniki šele s pomočjo slike trebušne votline ugotovili, da gre za fitnes opremo, ki se je zagozdila na prehodu iz debelega črevesa v danko.

Incident so označili za dogodek spolne narave. V strokovni reviji International Journal of Surgery Case Reports so ob tem zapisali: »Tuji predmeti v danki so redka težava na oddelkih za nujno medicinsko pomoč in prizadenejo predvsem moške med 20. in 40. letom starosti, pri čemer je večina predmetov spolne narave.« Statistika kaže, da je razmerje med moškimi in ženskami v takšnih primerih kar 28:1, poleg spolnih igrač pa zdravniki opažajo naraščajoč trend uporabe različnih gospodinjskih predmetov. Ker moški ni kazal znakov predrtja črevesja, so se kirurgi odločili za ročni poseg pod narkozo. Poskus odstranitve s kirurškimi kleščami je spodletel, zato je moral kirurg predmet izvleči z roko. Postopek je bil izjemno zahteven, saj težki kovinski predmeti ob steni črevesja pogosto ustvarijo učinek vakuuma. »Odločili so se za ročno odstranitev, kar je bilo oteženo, a je bil predmet v celoti odstranjen,« so pojasnili v poročilu. Pacient je po štirih dneh okrevanja zapustil bolnišnico brez trajnih posledic, primer pa danes služi kot študijsko gradivo za mlade kirurge pri usposabljanju za ročne ekstrakcije.