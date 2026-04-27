VIRALNI POSNETEK GA LAHKO DRAGO STANE

Ne boste verjeli, kaj je naredil Francoz v nakupovalnem centru, grozi mu več let zapora (VIDEO)

Video je razburil državo: zaradi lizanja slamice mu grozi huda kazen.
Polizal je slamico.
A. G.
 27. 4. 2026 | 20:46
1:20
A+A-

Francoz Didier Gaspard Owen Maximilien (18), ki je lizal slamico iz avtomata, ki se dobi ob soku iz pomaranče – preden jo je vrnil v aparat, je obtožen nereda in motenja javnega reda v Singapurju. Zaradi tega se sooča z morebitno zaporno kaznijo.

Incident v nakupovalnem centru

Po lokalnih poročilih je Didier Gaspard Owen Maximilien na Instagramu objavil video, v katerem se vidi, kako izvaja to dejanje, z napisom »mesto ni varno«.

Podjetje iJooz, ki je lastnik avtomata za prodajo pomarančnega soka, je sporočilo, da je po incidentu zamenjalo vseh 500 slamic v napravi. Če bo spoznan za krivega po obeh točkah obtožnice, se Maksimilijen sooča z zaporno kaznijo več kot dveh let in denarno kaznijo v višini več tisoč evrov.

Domnevni incident se je zgodil 12. marca v nakupovalnem centru v Singapurju. Didier Gaspard Owen Maximilien trenutno študira na singapurski podružnici poslovne šole ESSEC, zaslišan pa bo na sodišču 22. maja, poroča telegraf.rs.

image_alt
image_alt
image_alt
22:17
Novice  |  Svet
SOBOTNI INCIDENT

Takšna kazen grozi obtoženemu za odmevni incident na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše

Po navedbah oblasti je moški poskušal s strelnim orožjem in noži v soboto vdreti na večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše.
27. 4. 2026 | 22:17
21:14
Novice  |  Kronika  |  Doma
TEHNIČNA OKVARA

Eksplozija sredi Ljubljane, zmanjkalo tudi električne energije

Na nas sta se obrnila bralec in bralka, ki sta opazila, da je danes v delu Ljubljane zmanjkalo električne energije.
27. 4. 2026 | 21:14
21:00
Bulvar  |  Suzy
ČAS V NARAVI

Delavna Nina Ivanič je zavihala rokave (Suzy)

V teh negotovih časih je dragoceno imeti svoj kos zemlje, ki jo lahko obdeluješ.
27. 4. 2026 | 21:00
20:46
Bulvar  |  Zanimivosti
20:20
Novice  |  Slovenija
108 LET

Najstarejša Slovenka teta Malčka je praznovala. Dala je odličen nasvet za življenje

V Slovenski vasi je 108. svečko upihnila Amalija Mohorčič. Že osmo leto imajo njej v čast v njenem domačem kraju vaški praznik.
27. 4. 2026 | 20:20
20:06
Novice  |  Svet
VSE SE JE ZAČELO ...

Na jezo državljanov je Kremelj ostro odgovoril: Putin je začel maščevanje, to se dogaja v Rusiji

Represivni aparat države prehaja v višjo prestavo. V zadnjih nekaj tednih je sledil nov val aretacij in racij, medtem ko oblasti hkrati oživljajo duhove sovjetske preteklosti.
27. 4. 2026 | 20:06

Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
