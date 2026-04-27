Ne boste verjeli, kaj je naredil Francoz v nakupovalnem centru, grozi mu več let zapora (VIDEO)

Francoz Didier Gaspard Owen Maximilien (18), ki je lizal slamico iz avtomata, ki se dobi ob soku iz pomaranče – preden jo je vrnil v aparat, je obtožen nereda in motenja javnega reda v Singapurju. Zaradi tega se sooča z morebitno zaporno kaznijo.

Incident v nakupovalnem centru

Po lokalnih poročilih je Didier Gaspard Owen Maximilien na Instagramu objavil video, v katerem se vidi, kako izvaja to dejanje, z napisom »mesto ni varno«.

Podjetje iJooz, ki je lastnik avtomata za prodajo pomarančnega soka, je sporočilo, da je po incidentu zamenjalo vseh 500 slamic v napravi. Če bo spoznan za krivega po obeh točkah obtožnice, se Maksimilijen sooča z zaporno kaznijo več kot dveh let in denarno kaznijo v višini več tisoč evrov.

Domnevni incident se je zgodil 12. marca v nakupovalnem centru v Singapurju. Didier Gaspard Owen Maximilien trenutno študira na singapurski podružnici poslovne šole ESSEC, zaslišan pa bo na sodišču 22. maja, poroča telegraf.rs.

