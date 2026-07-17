Ne boste verjeli, kaj je našel na poti na Rožnik! Ljudje vriskajo od smeha: »Ena ga pa išče brezglavo«

Slovenski uporabniki Facebooka so se te dni do solz nasmejali nenavadni najdbi, ki je pristala v skupini Izgubljeno/ukradeno-najdeno Slovenia. Eden izmed članov skupine je namreč med sprehodom naletel na malce nenavaden in precej oseben predmet, ki je ležal sredi grmovja. Avtor je fotografijo rožnatega spolnega pripomočka objavil na omrežju in zraven povsem resno ter vljudno pripisal: »Najdeno na poti na Rožnik, če kdo pogreša - v zs«.

Komentatorji v akciji: od obtoževanja prijateljev do iskanja delov za kolesa

Objavo je takoj zajel plaz zabavnih komentarjev. Slovenci so hitro pokazali svoj smisel za humor in začeli označevati svoje prijatelje ter ugibati, kako se je predmet sploh znašel tam. Nekateri so krivdo šaljivo zvalili na 'opremo' svojih prevoznih sredstev: »To je pa s kolesa od moje, hvala bogu, da se je našlo.« Drugi so v komentarjih dregnili svoje prijatelje: »Miha, a nisi tegale ti imel na motorju?« »Jasna, spet si ga izgubila,« je zapisala tretja.

Nekateri so obtožili kar avtorja objave: »Priznaj, da je tvoj, lej ga, saj ne bomo nikomur povedali.« Eden od komentatorjev je pripomnil, da nekateri brez svojih najljubših pripomočkov očitno ne morejo niti na kratek potep v hrib: »Ženske niti v naravo ne morejo in za 5 minut na sprehod, ne da bi ga vzele s seboj.« Nekdo je dodal: »Ena ga pa išče brezglavo.«

Čeprav je skupina namenjena predvsem iskanju vsakodnevnih predmetov, kot so ključi, kolesa, nahrbtniki in podobno, je tokratna najdba dokazala, da se na poti na Rožnik res lahko izgubi prav vse. Ali pripomoček lastnik oziroma lastnica želi nazaj, pa verjetno ne bomo izvedeli.