Ne boste verjeli, kaj je Trump podaril najbljižjim sodelavcem

Predsednik ZDA Donald Trump je v petek povedal, da je več članom svoje administracije podaril čevlje svoje najljubše blagovne znamke. Med prejemniki naj bi bili podpredsednik ZDA JD Vance, državni sekretar Marco Rubio in sekretar za obrambo Pete Hegseth.

Po poročanju časnika Wall Street Journal jim je Trump podaril pare usnjenih čevljev Florsheim, ki stanejo 145 dolarjev. Predsednik naj bi se celo občasno zabaval s tem, da je ugotavljal, kakšno velikost čevljev ima posameznik.

»To je lep čevelj,« je Trump dejal v intervjuju za ameriški radio Fox. Povedal je, da ljudem, če mu potožijo, da imajo težave s čevlji, podari nove. »Zdaj so videti urejeni in lepi. To je darilo od Donalda Trumpa,« je še dejal o čevljih, ki jih je podaril sodelavcem.