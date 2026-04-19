Ne boste verjeli, kaj so dobili ameriški vojaki na ladjah za obrok (FOTO)

Oborožene sile Združenih držav Amerike so 28. februarja izvedle skupne napade z Izraelom na Iran, in čeprav so se vse tri države dogovorile za dvotedensko premirje, Hormuška ožina ostaja zaprta. Nadaljnji nadzor nad vodno potjo, ki je odgovorna za prevoz približno ene tretjine svetovne trgovine z gnojili in za varnost naftnih ploščadi v Perzijskem zalivu, je bil eden od desetih iranskih pogojev za premirje. Kljub temu so ZDA začele blokado Hormuške ožine, Iran pa je v soboto (18. aprila) potrdil, da je ponovno zaprta, poroča Metro.

Približno 50.000 ameriških vojakov je sodelovalo v operacijah od stopnjevanja konflikta na Bližnjem vzhodu. Washington Post pa poroča, da je še 6.000 vojakov na poti v območje na krovu letalonosilke USS George H. W. Bush in ladij, ki jo spremljajo v regijo. Govori se, da je med ameriškim vojaškim osebjem prišlo do nekakšnega pomanjkanja hrane, nekateri pa naj bi na spletu delili fotografije svojih skromnih obrokov. Ena pripadnica marincev na krovu ladje USS Tripoli naj bi svojemu očetu poslala fotografijo svojega obroka. Pladenj je vseboval kepo razrezanega mesa in en sam tortiljin zavitek.

Mornarjem na krovu letalonosilke razreda Nimitz USS Abraham Lincoln naj bi postregli podobne obroke. Ena fotografija, ki jo je delil X račun SentDefender, je vključevala sivo rezino predelanega mesa, kar je bilo videti kot polpeta iz mletega mesa in porcijo kuhanega korenja.

Ameriška mornarica je zanikala pomanjkanje hrane

Ameriška mornarica je zanikala pomanjkanje hrane. Na omrežju X je Urad načelnika pomorskih operacij zapisal: »Nedavna poročila, ki trdijo, da je na naših razporejenih ladjah pomanjkanje hrane in slaba kakovost, so napačna. Obe ladji, USS Abraham Lincoln in USS Tripoli, imata na krovu dovolj hrane, da posadkam zagotavljata zdrave možnosti. Zdravje in blaginja naših mornarjev in marincev sta naši glavni prioriteti, zato vsak član posadke še naprej prejema polne porcije in prehransko uravnotežene obroke.«

Uradni X račun ameriške mornarice je nato delil slike kuharjev na krovu ladij USS Abraham Lincoln in USS Tripoli, ki strežejo in pripravljajo hrano, vključno z ocvrtim piščancem, sladko koruzo in rezanci. »Sveži obroki. Polna storitev. Pripravljeni za misijo,« so zapisali. »Mornarji na krovu USS Abraham Lincoln in USS Tripoli še naprej prejemajo redno pripravljene obroke na morju — brez prekinitev, brez pomanjkanja.«

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je prav tako na družbenih omrežjih potrdil, da so vse aktivne ladje naložene z vsaj 30 dnevi zalog hrane. »NavCent to spremlja vsak dan, za vsako ladjo. Naši mornarji si zaslužijo — in prejmejo — najboljše,« je dodal, poroča LADbible.

Preberite še: