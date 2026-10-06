Ne boste verjeli, kaj so odkrili v kanalizaciji prestolnice! Ljudje v školjko mečejo celo ...

Strokovnjaki angleškega podjetja Initial Washroom Hygiene so razkrili najbolj nenavadne predmete, ki so jih našli v straniščih po Veliki Britaniji. Med najpogostejšimi krivci za zamašene odtoke so higienski vložki, plenice, ostanki hrane, naprave za vejpanje, elektronske cigarete in nikotinski žvečilni gumiji. Strokovnjaki za higieno so v straniščnih školjkah našli tudi oblačila, obutev, mobilne telefone in celo nakit.

Če ti predmeti ostanejo v kanalizacijskem sistemu, lahko povzročijo pravo katastrofo, saj se zaradi olj in maščob skupaj z blatom sprimejo v gmoto, ki je trda kot beton. Enega največjih tovrstnih strdkov – dolg je bil kar 750 metrov – so našli pod londonsko četrtjo South Bank ob desnem bregu Temze. »Metanje stvari v stranišče se morda zdi hiter način za odstranjevanja predmetov, kot so vlažni robčki, izdelki za menstruacijo, odrezani nohti, mrtve zlate ribice ali celo ostanki pečenega fižola, ki ga niste pojedli med kosilom. Vendar se ti predmeti ne razgradijo hitro in se po vsej verjetnosti kopičijo v vaših odtočnih sistemih in ga bodo slej ko prej zamašili,« je povedal Jamie Woodhall, vodja tehnične službe v podjetju Initial Washroom Hygiene.

Odvrženi odpadki se povežejo v maščobno gmoto. FOTO: Daily Mail

Ekipa podjetja je izvedla raziskavo med 2074 odraslimi v Združenem kraljestvu, da bi preverili njihovo razumevanje, kaj sodi v straniščno školjko in kaj ne. Rezultati so pokazali, da bi več kot četrtina oziroma 26 odstotkov ljudi v straniščni školjki splaknila poginulo zlato ribico. Kar 35 odstotkov ljudi vrže v straniščno školjko odrezane nohte, le za odstotek manj ljudi odvrže papirnate brisače, 19 odstotkov zobno nitko in 34 odstotkov človeške lase. Poleg tega je 19 odstotkov vprašanih priznalo, da v stranišče mečejo tampone, 16 odstotkov kontaktne leče, 13 odstotkov pa jih je dejalo, da v stranišče odvržejo kondome.

Po navedbah podjetja Initial Washroom Hygiene stanje v kuhinji ni dosti boljše. Raziskava je pokazala, da 10 odstotkov Britancev meni, da je povsem v redu, če jedilno olje ali maščobo zlijejo neposredno v kuhinjski odtok. »Hitro dobimo idealne pogoje za nastanek tako imenovane maščobne gmote, ki zahteva intervencijo mojstra, kar stane,« je poudaril Jamie Woodhall. V podjetju Thames Water še pravijo, da vsako leto odstranijo 3,8 milijarde splaknjenih vlažilnih robčkov, kar jih stane približno 18 milijonov funtov.

Strokovnjaki svetujejo, da pri tem, kaj odvreči v straniščno školjko, ostanemo pri osnovah: lulanje, kakanje in straniščni papir. Vse drugo pa mora v koš za smeti, ostanki hrane pa v kompostnik.