ŽELELI SO JO EVTANAZIRATI

Ne boste verjeli, kaj so veterinarji našli v mačjem črevesju (FOTO)

Mačka je zaradi črevesne zapore skoraj izgubila življenje, veterinarji pa so med operacijo odkrili nenavaden vzrok.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
K. G.
 17. 3. 2026 | 21:38
V zavetišču za živali na Floridi so obravnavali primer šestletne mačke z resno črevesno zaporo. Med kirurškim posegom so veterinarji ugotovili nepričakovan vzrok težav – v prebavnem traktu živali se je nabralo kar 26 gumic za lase.

Zavetišče HALO No-Kill Rescue Shelter iz mesta Sebastian je sporočilo, da so mačko prevzeli potem, ko je bila predana v evtanazijo zaradi slabega zdravstvenega stanja. Ekipa se je odločila, da ji ponudi možnost zdravljenja in okrevanja. Mačka, poimenovana Midnite, je bila operirana, pri čemer so veterinarji naleteli na šokanten prizor. Primer opozarja na tveganja, ki jih lahko za hišne ljubljenčke predstavljajo vsakdanji, na videz nenevarni predmeti.

»Majhni predmeti, kot so gumice za lase, elastike ali vrvice, lahko ob zaužitju povzročijo resne zaplete, vključno z življenjsko ogrožajočimi stanji,« so poudarili v zavetišču. Po uspešno izvedenem posegu Midnite dobro okreva, kar nakazuje ugoden potek zdravljenja.

