Ne boste verjeli, kako se je pobegli migrant zamaskiral, da bi ubežal policiji! Skril se je med jaslice in se izdajal za ...

V južni Italiji, v majhnem mestu Galatone v Apuliji, je 38-letni moški na begu poskušal izginiti izpred oči policije – dobesedno. Skryl se je v božičnih jaslicah na trgu in se pretvarjal, da je del postavitve, a ga je izdala osnovna napaka: premaknil se je. Moški, državljan Gane, je bil na begu po pravnomočni obsodbi zaradi napada in upiranja policiji. Sodišče v Bologni mu je izreklo devet mesecev in 15 dni zapora, nato pa je izginil in se znašel na jugu države. Tam je očitno ocenil, da bo med slamo, figurami in prazničnimi lučkami manj opazen.

V jaslicah se je postavil med like in – kot navajajo – poskušal delovati kot eden izmed treh svetih kraljev. A ni mu uspelo prelisičiti župana mesta Galatone: prav Flavio Filoni je bil tisti, ki je prevaro opazil. Ko je šel mimo jaslic, ki jih je postavil turistični urad, je najprej mislil, da gre za še eno figuro. Potem pa je opazil gib. »Sprva sem bil prepričan, da je to del postavitve, nato pa sem s kotičkom očesa videl, da se figura premika,« je pojasnil župan.

Fotografije ga kažejo v ozadju jaslic, z iztegnjenimi rokami, kot so stale tudi druge figure v naravni velikosti na trgu Piazza del Crocifisso. Po županovih besedah je bil moški v stiski. Opazili so ga med balami slame, desno od Jožefa in Marije, ob jaslih, kamor naj bi na božični dan položili kip deteta Jezusa. Policija je moškega prijela, njegovega imena niso razkrili. Pridržali so ga in odpeljali v zapor v bližnji Lecce, kjer bo odslužil preostanek kazni.

Župan se je kasneje oglasil še na Facebooku in se zahvalil lokalni policiji, državni policiji in karabinjerjem, da so hitro ukrepali in ugotovili, da gre za iskanega ubežnika.