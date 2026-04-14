Ne boste verjeli, s čim si je želel biti pokopan! Policija že preiskuje (VIDEO)

Obsedenost z avtomobili ne pozna meja, najnovejši primer tega pa prihaja iz kitajske province Liaoning, kjer so za lokalnega tajkuna priredili nenavaden pogreb. Ob njegovem grobu je bager v za to pripravljeno jamo zakopal črnega mercedesa, vrednega okoli 130.000 evrov. Avto je bil ovit z ogromnim rdečim trakom in pentljo, krasila pa ga je tudi personalizirana registrska tablica s številko 8888. Že samo takšna tablica po poročanju lokalnih medijev stane okoli 12.000 evrov. Število 8 na Kitajskem sicer velja za simbol bogastva in sreče. Posnetki tega nenavadnega pokopa so hitro postali viralni, dogodek pa je pritegnil tudi pozornost lokalnih oblasti. Ker je zakop avtomobila nezakonito početje, so sprožili preiskavo, ki še poteka, so za kitajske medije sporočili s policije in dodali, da bo javnost o izsledkih in nadaljnjih korakih oblasti pravočasno obveščena.

Pod posnetkom bizarnega pokopa se je vsulo tudi ogromno komentarjev, a spletni uporabniki si niso enotni, ali gre za pretirano in neokusno izkazovanje bogastva, ali pa zgolj spoštovanje poslednje želje pokojnika. »To je nora poteza, avto bo onesnažil zemljo in naše okolje,« se je denimo oglasil eden tistih, ki se jim tovrsten pokop zdi vse prej kot dobra ideja, drugi pa je zapisal: »Mislim, da ga bo nekdo čez noč preprosto izkopal in ukradel.«