Ne boste verjeli, s kakšno težavo se spopadajo poslanke v eni najbolj razvitih držav

Skoraj 60 japonskih poslank je skupaj s premierko Sanae Takaichi v peticiji zahtevalo, da v poslopju parlamenta postavijo več ženskih stranišč, kar bi odražalo večje število poslank. Čeprav je po lanskih volitvah političark več in kljub temu, da je Takaichi oktobra postala prva predsednica vlade v Tokiu, japonska politika ostaja pretežno moška. Prevlada moških v japonski politiki se odraža tudi v tem, da je blizu glavne dvorane za plenarna zasedanja spodnjega doma parlamenta samo en sanitarni prostor z dvema kabinama za 73 poslank, so poslanke poudarile v peticiji z 58 podpisi. Ena od njih je v izjavi za medije dejala, da morajo pred začetkom plenarnih zasedanj dolgo čakati v vrsti pred straniščem.

Poslopje parlamenta v Tokiu je bilo sicer končano leta 1936, skoraj desetletje pred decembrom 1945, ko so ženske na Japonskem dobile volilno pravico. Po podatkih časnika Yomiuri Shimbun je v prostorih spodnjega doma parlamenta skupno 12 moških stranišč s 67 kabinami in devet ženskih stranišč s skupno 22 kabinami. Število poslank se medtem zadnja leta povečuje. Leta 2021 je bilo na parlamentarnih volitvah v spodnji dom izvoljenih samo 45 žensk. Po lanskih volitvah jih je sedaj 72 od skupno 465, kar predstavlja 15 odstotkov vseh poslancev, med 248 člani zgornjega doma parlamenta pa je 74 žensk.

Na splošno so na Japonskem sicer še daleč od cilja vlade, da bi bilo med poslanci vsaj 30 odstotkov žensk. Sanae Takaichi, prva japonska premierka, ki je v vladi obljubila sorazmerno zastopanost, je na koncu med 19 ministri imenovala samo dve ženski. V poročilu Svetovnega gospodarskega foruma o razlikah med spoloma za leto 2025 je bila Japonska uvrščena na 118 mesto od 148, saj je žensk veliko manj kot moških tudi v gospodarstvu in medijih. Kot kandidatke na volitvah pa se morajo pogosto spopadati s seksističnimi pripombami, vključno z opazkami, da bi morale biti doma in skrbeti za otroke.