Ne boste verjeli, s katero živaljo ženska spi vsako noč: »Ljudje mislijo, da sem nora« (VIDEO)

Dvaindvajsetletna Khayla Borchin iz Arizone v ZDA je pred devetimi meseci za dobrih 280 evrov kupila emuja. Danes ptica, imenovana Melvin Miller, meri približno meter in pol, z njo igra nogomet in se zvečer stisne k njej v postelji. Na spletu so jo zaradi nenavadnega ljubljenčka nekateri označili za noro, a sama pravi, da je bila to najboljša odločitev v njenem življenju. Ptiča je poimenovala po dedku, ki je umrl, ko je bila stara devet let. Pravi, da je njen najboljši prijatelj in da se je močno navezal nanjo. »Glavo zakoplje vame, se nasloni s celim telesom in zapre oči, ko ga božam,« opisuje. Po njenih besedah ji namenja več pozornosti kot drugim družinskim članom.

Khayla, ki dela kot negovalka hišnih ljubljenčkov, je o emujih dolgo brala in raziskovala, saj je v njenem okolju več vzrediteljev. Ko ga je pripeljala domov, je bil star komaj teden dni. Družini ni povedala, da ga gre iskat. Spominja se, da so bili vsi presenečeni, kako majhen je bil, in si niso predstavljali, da bo tako hitro zrasel v pravega velikana. V prvih mesecih je živel v njeni sobi, v ograjenem prostoru z grelno svetilko, saj mladi emuji potrebujejo toploto, dokler jim ne zraste perje, kakršnega imajo v odrasli dobi. Zdaj ima na polovici njenega dvorišča svojo ogrado z visoko ograjo, kjer je na varnem pred vremenom in ponoči prespi.

Melvin se dobro razume tudi z njenim črnim labradorcem Milom. Skupaj tekata po dvorišču in se podita za žogo. Ko Milo pride ven, se emu takoj požene za njim in vidno uživa v igri. Posnetek, na katerem se Melvin stiska k lastnici, je na spletu zbral več kot 200 tisoč ogledov in več kot 16 tisoč všečkov. A vsi niso navdušeni. Največ kritik je prejela iz Združenega kraljestva, kjer je lastništvo emuja kot hišnega ljubljenčka prepovedano. Nekateri so se zgražali, da si lahko Američani privoščijo stvari, ki so drugje nezakonite. Khayla odgovarja, da obstaja veliko zmot o teh pticah. Mnogi menijo, da so nevarne ali agresivne, a sama trdi, da je Melvin miren in ljubeč. Prepričana je, da si ljudje ustvarijo mnenje, še preden jih spoznajo. Zanjo pa je visok, neleteč ptič iz Avstralije predvsem družba, ki ji polepša vsakdan.

