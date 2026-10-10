Ne najde pravih hlač, spodnjice mu šivajo po meri: zaradi neverjetne velikosti penisa išče pomoč izven države (FOTO)

Britanec Matt Barr je zaslovel zaradi penisa, ki v erekciji meri čez 35 centimetrov in ga mediji opisujejo kot največjega medicinsko izmerjenega na svetu. O svojem nenavadnem vsakdanu je v zadnjih letih govoril že večkrat, zdaj pa je odgovoril še na eno vprašanje, ki mu ga ljudje očitno zelo pogosto zastavljajo: v kaj in kako se sploh obleče za vsakodnevna opravila.

Njegov penis naj bi v erekciji meril okoli 36 centimetrov, nekatere meritve pa navajajo celo nekoliko več. Ker Guinnessova knjiga rekordov takšne kategorije ne vodi, naziv »največji na svetu« ni uradni Guinnessov rekord, Barr pa je v medijih praviloma predstavljen kot moški z največjim medicinsko potrjenim oziroma izmerjenim penisom.

Hlače mora kupovati za več številk širše

Povsem običajen nakup oblačil je zanj precej manj preprost kot za večino ljudi. Barr pravi, da praviloma kupuje hlače vsaj eno številko večje, saj potrebuje dovolj prostora v predelu mednožja. Pri izbiri mu je zato pomembneje, koliko prostora imajo hlače spredaj, kot pa v pasu. Še večji izziv predstavlja spodnje perilo. Uporablja tudi posebno perilo, namenjeno izraziteje obdarjenim moškim, ki mu pomaga vse skupaj držati čim bolj na mestu in neopazno. Toda če ga nosi predolgo, postane izjemno neprijetno.

Nekaterim kosom oblačil se mora preprosto odpovedati, saj jih po lastnih besedah v javnosti ne more nositi, ne da bi pritegnil poglede. Med njimi so recimo kratke hlače, ki so zanj zelo nevarna odločitev.

Eden bolj neprijetnih dogodkov zaradi oblačil se mu je zgodil na uri joge. Čeprav je imel oblečena ohlapna oblačila, so določeni položaji ustvarili vtis, da ima erekcijo. Ljudje so situacijo napačno razumeli, Barr pa je moral uro zapustiti. »Imeti velik penis je ena največjih težav, s katerimi sem se moral ukvarjati v življenju. Morda zveni kot sanje vsakega moškega, vendar res ni,« je povedal v enem od starih intervjujev.

Težave tudi pri zmenkih

Barr je večkrat povedal, da velikost vpliva tudi na njegovo ljubezensko življenje. Potencialnim partnerkam tega ne želi povedati prehitro, saj se boji, da bi izpadel neprimerno, obenem pa pravi, da jih lahko preseneti ali celo prestraši, če za to izvedo šele pozneje. Prav zato opisuje zmenke kot precej neprijetno ravnotežje med tem, kdaj nekaj tako intimnega sploh omeniti in kako to povedati. Težave so bile dovolj velike, da se je pozanimal tudi o operativnem zmanjšanju penisa.

Tak poseg je po njegovih besedah redek, drag in se običajno izvaja predvsem iz zdravstvenih razlogov. Sam se za zdaj zanj ni odločil. Ocenil je, da bi poseg stal okoli 15.000 funtov. Kljub številnim neprijetnostim pa pravi, da danes o svojem telesu govori predvsem zato, ker želi zmanjšati stigmo okoli pogovorov o intimnih delih telesa.