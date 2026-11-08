Nebesni spektakel nad prestolnico: pojav, ki je ustavil promet in osupnil tisoče ljudi (VIDEO)

Prizori, ki jih na nebu ustvari narava, včasih delujejo skoraj zunajzemeljsko. To je na lastni koži izkusila uporabnica Facebooka, ki je delila fotografijo nenavadnega nebesnega pojava z dramatično svetlobo in z njo požela izjemen odziv – njeno objavo je z všečki in komentarji podprlo že več deset tisoč ljudi. Uporabnica je v svoji objavi opisala trenutek, ko se je vsakdanji mestni utrip za nekaj minut ustavil: »Berlin, Nemčija, marec 2021 po nevihti. Nikoli prej ali potem nisem videla česa podobnega. Vsi avtomobili na ulici so se ustavili in vsi ljudje so strmeli v nebo. Bilo je naravnost čarobno!«

Prizor, ki je prevzel prebivalce Berlina in zdaj še tisoče uporabnikov družbenih omrežij, prikazuje t. i. mamatus oblake (mammatus), ki so videti kot iz pravljice. Nekateri jih imenujejo mehurčasti ali mlečni oblaki. Objavo si lahko ogledate tukaj.

Oblaki mamatus so se pred nekaj dnevi pojavili tudi na nebu v ameriški zvezni državi Teksas.

Kaj so mamatus oblaki in kako nastanejo?

Ime mammatus izvira iz latinske besede mamma, kar pomeni prsno bradavico ali prsi, saj ti oblaki na spodnji strani ustvarijo značilne viseče »izbokline« ali »vrečke«. Čeprav so videti kot iz znanstvenofantastičnega filma, gre za popolnoma naraven, a razmeroma redek meteorološki pojav. Večina oblakov nastane takrat, ko se topel zrak dviguje in ohlaja. Pri teh oblakih pa je proces obraten, saj nastanejo skoraj izključno pod »amfiteatrom« oziroma robom močnih nevihtnih oblakov (kumulonimbusov). Ko se nevihta umirja, se hladen zrak, nasičen z ledenimi kristali in kapljicami vode, začne spuščati navzdol v bolj suh zrak pod oblakom. Ker je ta zrak težji od okolice, potiska spodnjo plast oblaka navzdol in ustvari prepoznavne viseče izbokline.

Oblaki mamatus običajno nastanejo neposredno po prehodu močnejših neviht ali spomladanskih vremenskih front (kot je bil primer v Berlinu marca 2021). Trajajo zelo kratek čas – od nekaj minut do največ ene ure –, nato pa se razblinijo. Če se njihov nastanek poklopi s trenutkom, ko je sonce nizko na obzorju (ob vzhodu ali zahodu), sončni žarki posvetijo pod oblak in ustvarijo zanimive kontraste.