Nekdanja ruska vohunka razkrila intimno tehniko, s katero naj bi manipulirala z moškimi (VIDEO in FOTO)

Aliia Roza, ki se predstavlja kot nekdanja ruska vohunka, je razkrila metodo, s katero naj bi poskušala doseči, da bi moški postali spolno odvisni od nje. Kot trdi, je bil cilj, da bi izgubili zanimanje za druge ženske in verjeli, da lahko le z njo doživijo posebno stopnjo spolnega užitka. Roza danes deluje kot modna vplivnica in trenerka za opolnomočenje žensk. Trdi, da je odraščala v ugledni vojaški družini ter da je morala med svojo vohunsko kariero prodreti v kriminalne združbe in mreže trgovine z ljudmi. Po njenih besedah je iz Rusije pobegnila, potem ko so jo razkrinkali.

V podkastu Figuring Out With Raj Shamani je Roza opisala postopek, ki ga imenuje »sidranje«. Po njenih trditvah so ga uporabljali za vzpostavljanje čustvene in spolne navezanosti moškega na agentko.Pojasnila je, da naj bi jih učili, da so moški še posebej dovzetni za sugestije neposredno po spolnem odnosu oziroma izlivu. »To je trenutek največje sproščenosti, ko možgani vsrkajo in sprejmejo vsako informacijo, ki jim jo poveste,« je zatrdila.Agentke naj bi morale moškemu takrat izreči kompliment, denimo »Najboljši si« ali »To je bil najboljši seks«, hkrati pa se ga dotakniti na določenem delu telesa, na primer na vratu, rami ali ušesu.

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Roza trdi, da naj bi se s ponavljanjem istih besed in dotikov po spolnem vrhuncu ustvarila povezava med prijetnim občutkom in določeno osebo. Postopek je opisala kot »izjemno učinkovito tehniko«.Dodala je, da naj bi poznejše ponavljanje istih besed ob dotiku na istem mestu po tej teoriji znova sprožilo podoben odziv.

»Le z mano lahko doživiš takšen užitek«

Roza je navedla tudi nekaj primerov izjav, ki naj bi jih uporabljale agentke, katerih naloga je bila zapeljevati moške in pridobiti njihovo zaupanje.»Agentke, ki so uporabljale tako imenovane ljubezenske pasti, so govorile: 'Skupaj sva nepremagljiv par.' Uporabljale so tudi podobne stavke, kot je: 'Samo jaz ti lahko pomagam,'« je povedala.Med drugimi izjavami je navedla: »Le z mano lahko doživiš takšen užitek. Samo ob meni si lahko močan. Le jaz vem, kako ti pomagati do uspeha. Vem, da sem najboljše, kar se ti je zgodilo v življenju.«

Po njenih besedah je bil namen takšnih sporočil moškega prepričati, da mu lahko le ena oseba zagotovi zadovoljstvo, podporo in občutek lastne vrednosti. Roza meni, da je tako mogoče ustvariti močno čustveno in spolno odvisnost od partnerice, vendar za takšne trditve ni predložila znanstvenih dokazov.

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Trdi, da so se morale pred prvim pogovorom pojaviti sedemkrat

V intervjuju za časnik New York Post je Roza spregovorila tudi o tem, kako naj bi jo učili približati se osebi, ki jo je želela zapeljati. Po njenih besedah je ena od metod predvidevala, da se agentka v življenju izbrane osebe pojavi natanko sedemkrat, še preden z njo prvič spregovori. »Lahko se pojavite v njihovi najljubši kavarni, telovadnici ali pa jim preprosto ves čas všečkate objave. Ko se končno spoznate, vam njihovi možgani že zaupajo,« je povedala.

Opisala je tudi tako imenovano ljubezensko bombardiranje, pri katerem osebo zasipamo s pozornostjo, komplimenti in sporočili. Agentke naj bi po njenih besedah pošiljale tudi selfije in fotografije v kopalkah, da bi pritegnile pozornost moških.Včasih naj bi se pretvarjale, da so osamljene ali da potrebujejo pomoč. »Pretvarjajo se, da so šibke ali osamljene: 'Starše so mi ubili, sem študentka in nimam denarja.' S tem v moškem prebudijo zaščitniški nagon. Vsak moški se želi počutiti kot rešitelj,« je pojasnila.

Omenila je tudi metodo, pri kateri naj bi se pretvarjala, da ima z moškim skupne znance, čeprav naj bi si vse skupaj izmislila.Čeprav Roza zatrjuje, da so bile opisane metode del njenega vohunskega urjenja, ni zanesljivih znanstvenih dokazov, da bi bilo z njimi mogoče povzročiti spolno odvisnost ali nadzorovati privlačnost posameznika do drugih ljudi, poroča Index.hr.