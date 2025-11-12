Delavec izgubil službo, ker je na stranišču preždel več kot 40 minut

Ali lahko koga odpustijo, ker je predolgo na stranišču? Po poročanju švicarskega časopisa Blick se je zgodilo prav to. Nemški delavec je izgubil službo, ker je na stranišču večkrat preživel več kot 40 minut.

Glede na dokument, na podlagi katerega so mu pokazali vrata, je bil 23. septembra na stranišču 42 minut, 25. septembra 46 minut in 30. septembra celo 48 minut. Njegov delodajalec je to ocenil kot preveč. »Kljub prejšnjim opozorilom so bila med delovnim časom večkrat zabeležena neprimerno dolga zadrževanja na stranišču.« To naj bi povzročilo »zamude in dodatno obremenitev« za sodelavce.

Po družbenih omrežjih že dlje kroži posnetek obvestila o domnevni odpovedi, vendar vir izvirne objave ni več na voljo. Ni znano, ali gre za resničen primer ali spletno šalo, vendar razprava na omrežjih ne poneha.

Tudi na Kitajskem

Po mnenju odvetnika za delovno pravo dr. Hermanna Gloisteina dolgotrajno zadrževanje na stranišču teoretično lahko pomeni hudo kršitev delovnih obveznosti – vendar le če zaposleni namenoma uporablja stranišče kot način za podaljšanje odmora ali izogibanje delu. »Drugače je, če zaposleni zgolj zadovoljuje svoje osnovne fiziološke potrebe,« pojasnjuje odvetnik.

Videonadzor v toaletnih prostorih ni dovoljen.

Če gre zaposleni na stranišče, da bi opravil telefonski klic ali počival, ima delodajalec pravico, da ga opozori, v primeru ponovitve pa – da mu prekine delovno razmerje. Vendar Gloistein poudarja, da je izredna odpoved v tem primeru »najstrožji ukrep« in da bi moral delodajalec dokazati razloge za takšno odločitev, kar je zelo težko. Videonadzor v straniščih namreč ni dovoljen.

Na Kitajskem je pred časom delavec dobil odpoved, ker je na stranišču prebil tudi do šest ur na dan. Operiran je bil zaradi anorektalne težave, vendar je dejal, da je mesec dni pozneje, ko se mu je kirurška rana zacelila, še vedno čutil bolečine. Čedalje več časa je bil na stranišču, med 7. in 17. septembrom je WC obiskal 22-krat, kar je po podatkih podjetja pomenilo dva do tri obiske na delovni dan. Vsak odmor za stranišče je trajal od 47 do 196 minut oziroma več kot tri ure. Sodišče je pritrdilo podjetju, da delavčevo obiskovanje stranišča ni bilo v okviru »razumnih in normalnih fizioloških potreb«.