Nenavadna instalacija pritegnila tudi vandale, v arašidovem maslu bili celo telefoni

Po dveh mesecih se iz muzeja Boijmans Van Beuningen v Rotterdamu poslavlja razstava, posvečena nizozemskemu konceptualnemu umetniku Wimu T. Schippersu, ki se je poslovil letos. Spomnimo, njemu v spomin so poustvarili Tla iz arašidovega masla, ki jih je Schippers prvič predstavil svetu že leta 1969, tako so po tleh muzeja z zidarskim orodjem zelo enakomerno in natančno razmazali več kot 390 kilogramov oziroma za 40 veder priljubljenega namaza, kar bi zadostovalo za 15.000 sendvičev. Prekrili so 25 kvadratnih metrov površine, po dveh mesecih, kolikor so namenili razstavi, pa se je začelo zahtevno odstranjevanje rjave kreme.

Prekrili so 25 kvadratnih metrov površine. FOTOGRAFIJI: Raaf Blankermuseum Boijmans Van Beuningen

A ne brez ugotovitev, da je nenavadna instalacija pritegnila tudi vandale. Obiskovalcev je bilo v minulih dveh mesecih 48.000, žal pa so številni od teh v instalaciji pustili odtise svojih stopal. Iz lepljive umetnine so potegnili tudi pet pametnih telefonov, eden od mlajših obiskovalcev pa je arašidovo maslo kar polizal. Kakor koli že, v muzeju so namaz, ki se je tako vrnil v vedra, ponudili zavetiščem za živali in živalskim vrtovom, a so maslo povsod zavrnili, češ da po osmih tednih izpostavljenosti različnim vplivom nihče ne more zagotoviti kakovosti ali higienske neoporečnosti namaza, zato bodo tega ustrezno zavrgli.

390 kilogramov arašidovega masla so porabili.

Schippers je oboževal izzive in se je nenehno preizpraševal, kaj je umetnost. Ob slikarstvu in performansih je ustvarjal televizijske oddaje, gledališke predstave in projekte absurda, mnogi Nizozemci pa se ga spominjajo tudi po tem, da je dolga leta posojal glas Ernieju in žabcu Kermitu v nizozemski različici priljubljene otroške oddaje Sezamova ulica. Občudovalcem sladkih tal je zabičal, naj nikar ne stopajo na umetnino ali se je kakor koli dotikajo, a prekrškarjev je bilo vsakokrat nekaj. V prejšnji postavitvi, denimo, so obiskovalci rjavo kremo prekrili z rezinami kruha, nekateri pa so jo posuli s čokoladnimi drobtinami.