Nenavadna riba s prozorno glavo vidi skozi lastno lobanjo! Doslej so jo videli le 11-krat (VIDEO)

Med nedavno odpravo ob obali osrednje Kalifornije so znanstveniki z Akvarijskega raziskovalnega inštituta v zalivu Monterey z daljinsko vodeno podmornico na globini približno 600 metrov opazili redkokdaj videno ribo - sodčkastooko ribo. To globokomorsko žival, ki ima značilno prozorno glavo, so doslej videli le enajstkrat.

»Vsi člani posadke so se v nadzorni sobi pridružili znanstveni ekipi in vsi smo bili povsem očarani nad to izjemno živaljo,« je dejal znanstvenik Steven Haddock. »Globokomorske živali burijo domišljijo in vzbujajo občudovanje ter strahospoštovanje – upamo, da bodo tovrstni občutki spodbudili odgovorno skrb za največji življenjski prostor na Zemlji.«

Te ribe – znane tudi pod znanstvenim imenom Macropinna microstoma – živijo v oceanskem somračnem pasu, ki se razteza na globini med 200 in 1000 metri pod površjem. Najznačilnejša lastnost te vrste je prozorna »kupola« na vrhu glave, ki je napolnjena s tekočino. Prek te tekočine lahko riba vidi, kaj se dogaja nad njo. Bitje ima velike plavuti, ki mu zagotavljajo stabilnost in okretnost, medtem ko z očmi strmi navzgor proti vodni gladini in preži na silhuete plena. Ko riba opazi morebitni plen, se njene oči zavrtijo, da ga ohranijo v vidnem polju.

»Macropinna nas spominja na presenetljive načine, kako so se živali prilagodile, da lahko uspešno živijo v srednjih plasteh oceana,« je dejal Haddock. Presenetljivo je, da so to vrsto v skoraj 40 letih raziskovanja oceanov, ko so opravili 7000 potopov, doslej videli le enajstkrat. »To je naše prvo opazovanje, zabeleženo v ločljivosti 4K; posnetki bodo raziskovalcem pomagali bolje razumeti, kako živali vidijo v šibki svetlobi globokega morja,« so pojasnili člani ekipe.