Nenavadne sledi na Marsu, vprašanja se na družbenih omrežjih kar vrstijo (FOTO)

Fotografija Marsovega površja, ki jo je posnel Nasin rover Curiosity, je na družbenih omrežjih sprožila val vprašanj. Nekateri uporabniki so v vzorcu na tleh prepoznali sledi, podobne tistim, ki jih za seboj puščajo pnevmatike. Posnetek je nastal 19. maja 2025. Na njem je videti pusto Marsovo pokrajino, kamnita pobočja in v daljavi nenavaden vzorec v prahu. Curiosity že vrsto let raziskuje Mars in preučuje, ali so bile tam nekoč razmere, primerne za mikrobno življenje.

Pozornost je vzbudilo predvsem to, da naj bi se opaženi vzorec razlikoval od običajnih sledi roverja. Dve minuti pozneje je Curiosity isto območje posnel še iz drugega kota. Fotografijo je na omrežju X izpostavilo več uporabnikov. Eden od komentatorjev je zapisal: »Mislim, da tega ni povzročil rover, saj bi pustil dve sledi, poleg tega se vzorec ne ujema z njegovimi običajnimi sledmi.«

Drugi so opozorili tudi na značilen vzorec koles Curiosityja in se spraševali, kaj bi lahko povzročilo vidno sled. Za zdaj ni nobenega dokaza, da bi bila povezana z drugim vozilom ali kakršno koli dejavnostjo na Marsu. Tovrstne fotografije rade spodbudijo človeško domišljijo. Pred kratkim je denimo znova zaokrožil posnetek iz leta 2023, na katerem so nekateri uporabniki prepoznali bitje, podobno meduzi.

Takšne podobe so lahko posledica t. i. pareidolije, pojava, pri katerem ljudje v naključnih oblikah prepoznamo znane predmete, obraze ali živali. NASA doslej ni našla dokazov o zunajzemeljskem življenju, nenavadne podrobnosti na fotografijah pa imajo lahko tudi povsem tehnično razlago, denimo svetlobne učinke ali nepravilnosti na posnetku.