Nenavadni primeri: lisica spala na kavču, krava padla v gnojno jamo, iz rezervoarja reševali medvede

Gasilci tako pri nas kot po svetu poleg gašenja požarov občasno rešujejo tudi živali. V soboto so tisti iz ameriškega mesta Los Angeles iz velikega vodnega rezervoarja v kraju La Verne na varno izvlekli medvedko in tri njene mladiče. Vsi štirje so bili ujeti več kot 12 ur. K sreči sta jih opazila domačina Glendore Eric McDonald in Jamie Kirk, ki sta takoj poklicala gasilce. A preden so se ti lotili reševanja, je moral kalifornijski oddelek za ribe in divje živali izčrpati preostalo vodo iz rezervoarja, da bi preprečil utopitev živali. V rezervoar, kamor naj bi se medvedi zatekli zaradi iskanja vode v teh vročih poletnih dneh, losangeleški gasilci niso mogli vstopiti skozi odprtino, saj je bila ta preozka. Zato so morali z motorno žago izrezati večjo dostopno luknjo. Nakar so v notranjost spustili lestev in ustvarili improvizirano klančino, po kateri so medvedi lahko splezali ven.

»Bili so izčrpani, zato je trajalo nekaj minut, da je prišel ven prvi mladič, nato drugi in končno še mati,« je po poročanju medijev povedal gasilec Keith Navarre. Oblasti so potrdile, da se je mladič, ki mu je pred tem uspelo pobegniti, varno ponovno združil s preostalimi člani družine, ko so se ti vrnili v divjino.

Na drugem koncu sveta, natančneje v kraju Sulz im Wienerwald v avstrijski zvezni državi Spodnja Avstrija, so se morali lokalni gasilci soočiti z lisico. Ta se je zatekla v eno od hiš in se udobno namestila na kavč. Po navedbah gasilcev je lisica verjetno vstopila v hišo skozi odprta terasna vrata. Ob prihodu na kraj dogodka je policistom žival uspelo spraviti v kletko, tako da je bila naloga gasilcev le še, da jo odpeljejo do lovca, ki jo je pregledal. In ker na njej ni našel znakov poškodb, so jo izpustili nazaj v divjino.

Ker na njej ni našel znakov poškodb, so jo izpustili nazaj v divjino.

Konec julija so morali kravo iz gnojne jame v naselju Podgora pri Straži reševati gasilci PGD Dolenja Straža in GRC Novo mesto. Rešili so jo s pomočjo škripčevja in dvigala.