ALI STE VEDELI?

Nenehno skrolanje razkriva reveže in bogataše

Za mnoge je takšna navada le beg pred vsakodnevnim stresom. Bogataši za takšno brezplodno brskanje naj ne bi imeli časa.
Od brskanja po spletu lahko postanete odvisni. FOTO: Javier Zayaz/Getty Images
Od brskanja po spletu lahko postanete odvisni. FOTO: Javier Zayaz/Getty Images
A. B.
 3. 11. 2025 | 14:35
2:29
Z zgolj eno navado se bo menda že v bližnji prihodnosti dalo od daleč prepoznati, kdo se ves čas péha za denarjem in komur je za to bolj malo mar. In ta navada je, kot je prepričana ena do uporabnic Instagrama, skrolanje oziroma premikanje spletnih vsebin s prstom po mobilnem zaslonu navzgor in navzdol ali levo ter desno.

»Ali veste, kaj bo po mojem mnenju eden največjih razrednih kazalnikov v prihodnosti? In to zelo kmalu? Pretirano zanašanje na uporabo tehnologije,« je Jamie zapisala v nedavni objavi na Instagramu, ki je kmalu postala viralna oziroma se je kot požar razširila po spletu.

Priznala je, da je tako kot mnogi drugi tudi sama odvisna od gledanja neskončnih vsebin na spletu, zaradi česar bi včasih nujno potrebovala odmor. To pa, dodaja, najverjetneje ne velja za tiste, ki jim zaradi številnih obveznosti, tudi na poslovnem področju, za buljenje v telefon enostavno zmanjka časa.

Z Jamie so se strinjali številni njeni sledilci

Za New York Post je pojasnila svojo teorijo, ki bi v določenih okoliščinah lahko držala. »Ljudje, ki zaslužijo več denarja, so bogatejši, so premožnejši ... In pri tem ne boste videli, da bi oni ali njihovi otroci postali otroci iPadov. Svoje otroke namreč vpišejo v dejavnosti. In takšni otroci ne bodo preveč odvisni od tehnologije,« je pojasnila. Preveliko uporabo mobilnih telefonov razume kot beg pred stresom, ki ga posamezniki doživljajo v vsakodnevnem življenju.

Z Jamie so se strinjali številni njeni sledilci. Eden je dejal, da gre pri neskončnem brskanju po spletu za »nevarno izčrpavajočo, strupeno obliko sprostitve«. Da gre res za zelo slabo navado, ki na dolgi rok lahko škoduje zdravju, še posebno če se to dogaja pred spanjem, pa poudarjajo strokovnjaki. »Ti družbeni mediji so zasnovana tako, da vas pritegnejo v aplikacijo in vas tam zadržijo,« je povedala Rachel Beard.

»Ko je čas za nočni počitek, se ljudje namerno odločijo, da bodo žrtvovali ali odložili spanje, da bi se lahko pomikali po zaslonu telefona ali gledali televizijo,« je poudarila.

Preveliko uporabo mobilnih telefonov razume kot beg pred stresom.

Več iz teme

