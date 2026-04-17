Nepalci za novo leto vlekli božanski voz

Čeprav smo že globoko zakorakali v april, so v Nepalu, državi pod gorstvom Himalaja, šele zdaj pričakali novo leto. V mestu Madhyapur Thimi so se od starega leta poslovili na tradicionalen način, s festivalom bisket jatra. Praznik letos poteka med 10. in 18. aprilom, v Thimiju pa sta bila osrednja dneva 14. in 15. april.

Na ulicah so se udeleženci obmetavali z oranžnim prahom sindur, ob glasnem bobnanju na tradicionalne bobne so odganjali slabo in klicali dobro energijo. Dogodka se simbolično udeležujejo tudi božanstva, katerih podobe udeleženci festivala nosijo ali vozijo skozi mesto. Med vozovi je posebno pomemben voz boga Bhairava. Prebivalci se razdelijo v dve skupini, vsaka pa vleče voz v svojo smer. Po lokalnem verovanju naj bi skupino, ki zmaga, v novem letu spremljala sreča.

Festival je poln simboličnih dejanj. Med praznovanjem postavijo visok lesen drog, imenovan lingo, podoben našemu mlaju. Na koncu slovesnosti ga podrejo in tako simbolično zaznamujejo konec starega in začetek novega obdobja. V nekaterih krajih ohranjajo tudi nenavadne obrede, denimo prebadanje jezika, to naj bi po prinašalo zaščito in blaginjo.

Praznujejo vsi prebivalci, ne glede na vero.

Po nepalskem koledarju bikram sambat je letos nastopilo leto 2083. Po razlagah nepalskih astrologov naj bi bilo zaznamovano z obdobjem sprememb in prehoda. Čeprav ima koledar bikram sambat korenine v hinduistični tradiciji, novo leto po tem koledarju ni praznik ene same vere. Praznuje ga velik del prebivalcev Nepala, predvsem kot del bogate kulturne dediščine države. A. J.