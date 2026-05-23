NEVERJETNO

Nepremičninski agenti razkrili bizarne prizore med ogledi stanovanj: družinski prepiri, skoki čez plot ... (VIDEO)

Nepremičninski agenti so razkrili, kaj vse jih lahko pričaka za vhodnimi vrati tujih domov.
Fotografija je simbolična. Foto: Jure Eržen, Delo
N. Č.
 23. 5. 2026 | 07:38
Nepremičninski agenti iz Melbourna so razkrili najbolj bizarne situacije, ki so jih doživeli pri delu – od napihljivih lutk in družinskih prepirov do ženske, ki se je med ogledom hiše preprosto začela prhati. Nepremičninski agenti pogosto pravijo, da pri tem delu nikoli ne veš, kaj te čaka za vhodnimi vrati. Včasih je tam popolno urejeno stanovanje, včasih družina, ki sploh ni pripravljena na ogled, včasih pa prizor, ki ga ne pozabiš več let.

Rutinski pregled, ki se je spremenil v neprijetnost

Vodja ekipe Jessica Rolf se je spomnila pregleda nepremičnine, ki bi moral biti povsem običajen. Agent je prišel opravit redni pregled stanovanja, najemnik pa je očitno pozabil pospraviti stvari, za katere si zagotovo ni želel, da jih vidi kdo drug. »Imeli smo dogovorjen redni pregled nepremičnine, najemnik pa je pozabil pospraviti svoje napihljive lutke in pripadajočo opremo,« je povedala Jessica.

Deložacija, policija ter lok in puščica

Še bolj nenavadno izkušnjo je doživela višja upraviteljica nepremičnin Emily Parks. Spomnila se je svoje prve deložacije, na katero je prišla v spremstvu policije. Pričakovala je napet dan, a ne scenarija, ki se je odvil pred njenimi očmi. Ko so vstopili v stanovanje, so najemnico našli na kavču s partnerjem njenega brata. Kmalu se je pojavil še njen partner, ugotovil, kaj se dogaja, in stekel v spalnico. »Izvlekel je lok in puščico ter ju usmeril v brata, ker ni imel pojma, da sta onadva tam skupaj,« je povedala Emily.

Ženska vstopila v hišo in se začela prhati

Direktor agencije Andrew Milne se je spomnil klica sodelavca, ki ga je pustil brez besed. Med ogledom ene od hiš se je med potencialnimi kupci pojavila ženska, ki se je obnašala, kot da je ram že doma. »Bil sem v pisarni, ko me je poklical sodelavec iz ekipe in rekel, da ne ve, kaj naj naredi. Med ogledom je neka gospa vstopila v hišo, odšla v kopalnico in se začela prhati,« je povedal Milne.

Med dnevom odprtih vrat, ko si je hišo ogledovalo približno deset zainteresiranih kupcev, so lastniki vstopili, se usedli za jedilno mizo in začeli jesti KFC. »Bil sem sredi ogleda, v hiši je bilo okoli deset kupcev, lastniki pa so vstopili, sedli za mizo v jedilnici in začeli jesti,« je povedal Riley.

Družinski prepir sredi ogleda

Sofia Magri, ki se že deset let ukvarja z razvojem poslovanja na področju nepremičnin, se je spomnila dneva odprtih vrat v problematični stavbi. Skozi stanovanje je takrat vodila kar 15 skupin kupcev, medtem pa se je v istem prostoru odvijal hud družinski prepir. V nekem trenutku je nekdo pred njimi vrgel steklen kozarec, ki se je razbil. »Vsi smo se morali pretvarjati, kot da se ni nič zgodilo, in samo nadaljevati,« je povedala Sofia.

Kopalnica, polna os, in par, zasačen v postelji

Agent Lewis Gibson je med oceno neke hiše doživel neprijetno presenečenje. Ko so odprli vrata kopalnice, jih je tam pričakal roj os. »Odprli smo vrata kopalnice, notri pa je bilo zagotovo okoli tisoč os,« je povedal. Drugič je tik pred začetkom ogleda v postelji zasačil vnuka lastnice skupaj z dekletom. Prizor je, kot je dejal, sprožil pravi družinski prepir, ogled pa je že od samega začetka krenil v povsem napačno smer.

nepremičninski agentinepremičninedružinastanovanja
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
