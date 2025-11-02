Nepričakovano odkritje: mali asteroid Kiron razvija svoje obroče sredi našega Osončja

Nenavaden vesoljski objekt, imenovan Kiron, lebdi med Jupitrom in Uranom – in po najnovejših opazovanjih je celo razvil svoje lastne obroče. Astronomi so po dolgotrajnem opazovanju tega čudaškega telesa zabeležili fascinanten pojav: okoli Kirona se oblikujejo obroči, ki se spreminjajo in razvijajo kar pred njihovimi očmi.

Kiron je del skupine objektov, znanih kot kentavri, ki so razvrščeni kot manjši planeti, ki krožijo okoli Sonca med Jupitrom in Neptunom po poteh, ki sekajo vsaj enega od planetov. Čeprav se Kiron obnaša deloma kot komet in deloma kot asteroid, ga znanstveniki uvrščajo med redke pojave – saj ima, podobno kot veliki plinasti in ledeni planeti, svoje obroče.

Podatki, zbrani leta 2023, kažejo, da so se ti spremembe zgodile v zadnjih nekaj desetletjih, kar pomeni, da je okolje okoli Kirona izjemno dinamično. Ker je telo oddaljeno in zelo temno, ga astronomi težko preučujejo. A vsakič, ko Kiron preide pred svetlo zvezdo, lahko strokovnjaki zberejo dragocene podrobnosti o njegovi zgradbi.

Ujeli dragocene fotografije objekta

Septembra 2023 je Kiron za nekaj sekund zakril svetlobo oddaljene zvezde, a je ta kratek trenutek zadostoval, da je 31 opazovalnih postaj v Južni Ameriki ujelo dragocene fotografije objekta. »Ko je Kiron prešel pred zvezdo, se je svetloba zmanjšala ne le zaradi njegovega telesa, temveč tudi zaradi več struktur okoli njega. Tako smo lahko sistem prvič natančno preslikali,« je pojasnil astronom Chrystian Pereira z Nacionalnega observatorija v Braziliji.

Kiron je celo popolnoma zatemnil zvezdo, kar je razkrilo tri obroče, ki krožijo okoli njega. Dva notranja obroča sta po mnenju znanstvenikov tako blizu, da nanju vpliva Kironova gravitacija.

Opazovanja se razlikujejo od tistih iz leta 2018, ki jih je vodila Amanda Sickafoose z Inštituta za planetarno znanost v ZDA. Obe raziskovalni skupini pa se strinjata, da gre za dokaz stalnih sprememb v okolici Kirona.

Pereirova ekipa je pojasnila:»Opazujemo posledice nedavnega dogodka. Material, ki ga je Kiron izločil, se postopno useda v njegovo ekvatorialno ravnino, kjer ga oblikujejo gravitacijske resonance in trki – tako nastajajo obroči, ki jih vidimo danes. Kot da bi našli manjkajoči člen v nastajanju obročnih sistemov.«

Čeprav je Kiron veliko manjši od planeta, bi lahko postal naravni laboratorij, v katerem znanstveniki raziskujejo, kako nastajajo in se spreminjajo obroči okoli vesoljskih teles. »Kiron bi lahko bil redek primer, ki nam omogoča vpogled v vmesno evolucijsko fazo – manjkajoči člen v nastanku obročev okoli manjših teles našega Osončja,« dodajajo raziskovalci, poroča ladbible.com.