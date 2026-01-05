Nevarna zabava na sarajevskih ulicah: mladenič smučal po zasneženi glavni cesti?! (VIDEO)

Na eni izmed glavnih prometnic v Sarajevu se je v soboto zvečer, 4. januarja, zgodil nenavaden in izjemno nevaren prometni incident. Mladenič je sredi mesta smučal po cesti tako, da se je držal zadnjega dela avtomobila z odprtim prtljažnikom. Posnetek, ki so ga občani objavili na družbenih omrežjih, prikazuje mladeniča, kako se na smučeh pelje po zasneženem vozišču, medtem ko ga vleče osebni avtomobil. Med vožnjo je resno oviral promet, saj so morali vozniki za njim upočasnjevati in nevarno prehitevati, kar je povzročilo prometni kaos.

Posnetek se je hitro razširil po spletu in sprožil burne odzive javnosti. Številni so opozorili na izjemno neodgovorno ravnanje, ki bi lahko ogrozilo življenja tako udeležencev kot drugih voznikov, še posebno v zimskih razmerah in ob zmanjšani vidljivosti. Portal Radiosarajevo.ba je stopil v stik z Ministrstvom za notranje zadeve Kantona Sarajevo, kjer so potrdili, da je policija ukrepala. Kot so sporočili z Uprave policije MUP-a KS, so oba udeleženca – voznika in mladeniča na smučeh – kaznovali z globo v višini 400 konvertibilnih mark, skladno z Zakonom o osnovah varnosti cestnega prometa, poroča Slobodna Dalmacija.