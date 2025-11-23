Neverjetna izpoved 28-letnice: »Ko sem videla, da moj tast gol prihaja v posteljo, sem okamnela«

Izpoved 28-letne ženske iz Bihaća je dvignila nemalo prahu. Pripoved je šokantna in razkriva družinsko okolje, kjer so bile meje – in zdrava razmerja – povsem porušene. »Nikoli nisem marala spati sama. Ne kot otrok in ne pozneje, ko sem bila že poročena. Zato so mi moževa službena potovanja predstavljala pravo muko. Sovražila sem to njegovo odsotnost, sploh v prvem letu zakona. Mogoče je bil tisti stari otroški strah, ko sem verjela, da me bo napadla pošast iz omare, tisti, ki je k meni privabil drugo ‘pošast’ – v podobi mojega tasta,« je za srbsko revijo Aura povedala L. A.

»Mož je tistega jutra odpotoval v Šibenik na kratek seminar. Ko sem v šoku zagledala tasta, kako gol stopa proti meni, sem povsem otrpnila. Nisem mogla niti zavpiti. Kot da mi je nekdo izklopil možgane. Ne spomnim se podrobnosti. Naslednje jutro v sobi ni bilo nobenih sledi. Prepričevala sem se, da sem vse skupaj le sanjala. Tudi tast se je obnašal povsem običajno. Ko se je kmalu zatem vrnil mož, sem vse skupaj odrinila na stran in pripisala bolni domišljiji.«

Mož odšel za en teden

Mož je bil na službeni poti, tast pa se je po njenih besedah začel pojavljati vsako noč. Simbolična fotografija. FOTO: Jelena Danilovic Getty Images/istockphoto

A le dva tedna pozneje se je zgodba ponovila. »Tokrat je mož odšel za en teden v Španijo. Tast pa je prihajal vsako noč. Tisto pa zagotovo ni bil več sen. In kar je najbolj noro – ni me bilo več strah teme. Niti njega ne. Komaj sem čakala, da pade noč in da se pojavi moj ‘novi ljubimec’. Povsem sem se prepustila njegovim rokam. Vedno je prišel okoli ene zjutraj, šele ko sem ugasnila luč. Vem, da bo marsikdo rekel, da sem nora, a jaz sem bila pri polni zavesti. Bila sem srečna, nasmejana. Nikoli nisva govorila. Po koncu je hitro izginil. Mislila sem, da se skriva pred ženo, mojo taščo. Mož pa mi je postajal vedno bolj tuj, celo odbijal me je. Komaj sem čakala, da spet kam odpotuje. Potem pa je prišel ‘sušni’ čas, ko je bil non-stop doma,« je razkrila.

Postala je živčna, vsako noč čakala, da mož zaspi, a zaman. »Takrat sem sklenila, da položim karte na mizo. Zjutraj ob kavi, ko sem ju opazovala v kuhinji, me je prebodlo ljubosumje. Povedala sem možu, kaj se dogaja med nama. Tast pa je osupel, zardel in vse zanikal. V nekem izbruhu sem povedala vse. Ko je to slišal mož, je planil nad očeta in ga začel daviti. Meni in tašči je začel metati najhujše žaljivke. A meni je bilo takrat že vseeno.«

V manj kot eni uri je ostala na cesti. »Vrgli so me ven. Samo, brez kogarkoli. Prepričana sem bila, da bo tast prišel za mano. Nikoli ni,« je zaključila ženska, ki jo je družina ostro obsodila, mož pa je zahteval takojšnjo ločitev. Dogodek je pustil razbito družino in vrsto vprašanj, na katera nihče noče ali ne zna odgovoriti. Njena zgodba predstavlja predvsem opomin, kako hitro lahko odnosi, ki naj bi temeljili na zaupanju, razpadejo v senci prevar.