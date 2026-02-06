  • Delo d.o.o.
V BELGIJI

Neverjetna sreča na loteriji: 21 prijateljev zadelo 123 milijonov

Vsak od njih bo prejel 5,8 milijona evrov.
Še isti večer so se zbrali v lokalu in nazdravili. FOTO: Posnetek zaslona
Še isti večer so se zbrali v lokalu in nazdravili. FOTO: Posnetek zaslona
G. S.
 6. 2. 2026 | 05:20
Skupina 21 pivskih prijateljev je na belgijski loteriji zadela glavni dobitek. Vsak od njih je postal milijonar, saj so skupno zadeli kar 123 milijonov evrov. Prijatelji so imeli posebno taktiko. Igro igrajo že tri leta, toda samo takrat, ko je znesek večji od 100 milijonov. Lastnica lokala je tako že iz navade preverila, ali so kaj osvojili. »In na četrtem listku je pisalo čestitke, brez zneska ... In potem sem se začela tresti. Ja, to je znak, da si zadel veliko vsoto. Potem sem pogledala številke in skakala od veselja,« je dejala lastnica lokala Sportpaleis, v katerem se zbira druščina.

Potem sem poskušal zaspati, ampak nikakor nisem mogel.

Še isti večer so se zbrali v lokalu in nazdravili na srečo. »Samo kričal je: 'Zadel si 5,8 milijona!' Rečem: 'Daj no, stari, ravnokar sem v postelji.' 'Ja, ampak vseeno pridi sem, pridi sem!' Torej sem res šel v Sportpaleis, da bi spil kozarec dobrega šampanjca z drugimi zmagovalci. In potem sem poskušal zaspati, ampak nikakor nisem mogel,« je povedal Tom, eden od srečnih dobitnikov. Imajo 20 tednov časa, da prevzamejo dobitek. In kako bodo milijone zapravili? »Mislim, da bom kdaj družino povabil na večerjo. Lepo večerjo. In morda celo šel na izlet s prijatelji,« je povedal Ivan, njegov prijatelj Fernand pa bo kupil novo kolo. Nekateri še nimajo načrtov, čakajo, da milijoni zares prispejo na njihove bančne račune. Preveč niso želeli razkriti, le to, da upajo, da z denarjem ne bodo ravnali nespametno. Za zdaj so investirali zgolj v žlahtne mehurčke.

Po treh letih jim je uspel veliki met. FOTO: Loterija Belgije
Po treh letih jim je uspel veliki met. FOTO: Loterija Belgije

