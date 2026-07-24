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Neverjetno kam je prišel medved! A vse je imelo tragičen konec ... (VIDEO)

Posnetek črnega medveda, ki je očividce šokiral približno deset metrov nad tlemi na vrhu telefonskega droga, je te dni obkrožil svet. A žal se zgodba ni končala srečno.
FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook
FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook
G. P.
 24. 7. 2026 | 07:00
 24. 7. 2026 | 07:01
1:48
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V ameriški zvezni državi Nova Mehika je naključna mimoidoča posnela prizor, ki je v nekaj urah preplavil internet. Na vrhu približno 10 metrov visokega telefonskega droga je obvisel črni medved, ki se je s sprednjimi tacami oklepal droga, zadnji nogi pa sta mu viseli na vsaki strani. Znano je, da so medvedje izjemni plezalci, o čemer pričajo tudi številne zgodbe iz naših krajev.

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Shannon Mullens, ki se je po avtocesti peljala iz Nove Mehike proti Oklahomi, je v bližini kraja Gladstone opazila medveda na vrhu droga in takoj poklicala pristojne službe. Operater ji je povedal, da so o živali že prejeli več prijav in da je bila obveščena državna služba za ribe in divjad, vendar v tistem trenutku nek varen poseg za pomoč živali ni bil mogoč. Strokovnjaki medveda niso mogli uspavati, saj bi po sedaciji z velike višine padel na tla in se smrtno poškodoval. Zato so kar nekaj časa iskali drug način, kako bi ga varno rešili.

Posnetek je delilo tudi ameriško ministrstvo za notranje zadeve, ki je ob njem hudomušno zapisalo, da cenijo »navdušenje nad ameriško energetsko infrastrukturo«, vendar niso imeli v mislih česa takšnega. Video si je ogledalo več kot 230.000 ljudi. Žal pa se zgodba ni končala srečno. Iz oddelka za ribe in divjad zvezne države Nova Mehika so kaj kmalu sporočili, da je medved, še preden bi ga uspeli rešiti, poginil zaradi električnega udara.

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medvedNova Mehikaelektrični drog
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