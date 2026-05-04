Neverjetno! Moški na ulici spolno občeval s smetnjakom: čaka ga kazen

Na Škotskem je odmeval nenavaden primer, ki se je končal na sodišču v mestu Ayr. Petinštiridesetletni Craig Provan je priznal krivdo zaradi nedostojnega vedenja v javnosti, potem ko ga je očividec zalotil pri bizarnem dejanju ob zabojnikih za odpadke, poroča The Sun.
Dogodek se je zgodil na noč čarovnic lani na ulici Mill Street. Prebivalec bližnje hiše je ob zapiranju oken opazil moškega, ki je imel hlače spuščene do gležnjev, pri tem pa je bil razgaljen in je z gibi telesa simuliral spolni odnos z zabojnikom za smeti. Očividec je dogajanje opisal kot izrazito nenavadno in vznemirjajoče.
Sodnica Diane Turner mu je izrekla kazen 50 ur družbeno koristnega dela. Kljub naravi dejanja ga niso uvrstili v register spolnih prestopnikov. Primer je v lokalni javnosti vzbudil precej odzivov, predvsem zaradi neobičajnih okoliščin dogodka, ki ga je sodišče obravnavalo kot kršitev javnega reda in miru.