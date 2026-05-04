Neverjetno! Moški na ulici spolno občeval s smetnjakom: čaka ga kazen

Na Škotskem je odmeval nenavaden primer, ki se je končal na sodišču v mestu Ayr. Petinštiridesetletni Craig Provan je priznal krivdo zaradi nedostojnega vedenja v javnosti, potem ko ga je očividec zalotil pri bizarnem dejanju ob zabojnikih za odpadke, poroča The Sun.

Dogodek se je zgodil na noč čarovnic lani na ulici Mill Street. Prebivalec bližnje hiše je ob zapiranju oken opazil moškega, ki je imel hlače spuščene do gležnjev, pri tem pa je bil razgaljen in je z gibi telesa simuliral spolni odnos z zabojnikom za smeti. Očividec je dogajanje opisal kot izrazito nenavadno in vznemirjajoče.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Po navedbah tožilstva se je dogajanje nadaljevalo, saj naj bi Provan iz zabojnika pobiral odpadke in jih užival. Očividec ga je opozoril ter o dogodku obvestil policijo, ki je kmalu posredovala. Na sodišču je Provan krivdo priznal. V zagovoru je navedel, da naj bi bil delno slečen, ker je drugim kazal poškodbe, vendar sodišče takšni razlagi ni sledilo. Njegov zagovornik je sicer poudaril, da ima obtoženi »nenavadno življenjsko ozadje«, dodatnih pojasnil pa ni podal.

Sodnica Diane Turner mu je izrekla kazen 50 ur družbeno koristnega dela. Kljub naravi dejanja ga niso uvrstili v register spolnih prestopnikov. Primer je v lokalni javnosti vzbudil precej odzivov, predvsem zaradi neobičajnih okoliščin dogodka, ki ga je sodišče obravnavalo kot kršitev javnega reda in miru.