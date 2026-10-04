Nevesta (19) ob oltarju pobesnela nad gosti, posredovati je morala priča

Poročni dan naj bi bil najlepši v življenju, a za 19-letno britansko nevesto se je spremenil v pravi test za živce. Ker je obred zaradi dolgega fotografiranja zamujal skoraj dve uri, je bila napetost v cerkvi že tako na vrhuncu, klepetajoči svatje pa preprosto niso hoteli utihniti.

Ko je celo duhovnik obupal in od stresa sredi uvodnih besed obmolknil, je mladenki prekipelo. Obrnila se je proti klepetavemu občinstvu in na ves glas zavpila: »Vsi utihnite!« A ker so jo razposajeni gosti ignorirali – pogovarjali so se namreč predvsem o tem, kako lepa je nevesta –, je morala posredovati ženinova priča, ki je z glasnim žvižgom konec koncev le vzpostavila red.

Posnetek nevsakdanjega izpada je na spletu postal prava senzacija z več kot 2,5 milijona ogledi. Nevesta, ki poudarja, da so jo ob živce spravili odrasli in ne otroci, pa danes na vse skupaj gleda z nasmehom: »V tistem trenutku sem bila besna, zdaj pa mi je smešno. Vedela sem, da bom na nekoga zakričala – izkazalo se je le, da na celo cerkev!«