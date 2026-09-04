Newyorški župan dobil devet dvojnikov: množico je najbolj prepričal ta tekmovalec

To je bil dan, ko v ospredju niso bile županove politične poteze, temveč zgolj njegov videz. Njegov slog in modne odločitve, ki so zaznamovale njegovo dozdajšnjo kariero. Zohran Mamdani je očitno tako ali drugače navdihnil številne Newyorčane, ki so se sklenili pomeriti, kateri je preprosto najboljši – Zohran Mamdani.

Deveterica tekmovalcev je pritegnila pozornost večstoglave množice, ki je s ploskanjem in vzkliki strokovno ocenjevala udeležence; ti so med drugim morali odgovoriti tudi na vprašanje, katera je njihova najljubša pica (sicer županova najljubša jed). Mamdaniji so prav ponosno korakali po ulicah in pozirali opazovalcem, ki so dogajanje seveda vestno dokumentirali, dobre volje jim niso pokvarili niti možje postave, ki so jih s prve lokacije, iz parka Washington Square, pregnali, saj tako množičnega zbiranja niso niti napovedali niti niso zanj pridobili dovoljenja.

Navdušil je tudi z izbiro obleke. FOTO: David Dee Delgado/Getty Images Via Afp

Devet se jih je preizkusilo v županovi podobi. FOTO: Adam Gray/Reuters

86 evrov si je še prislužil.

Veliki favorit

No, novo prizorišče so si ustvarili le nekaj metrov zunaj parka in nadaljevali izbor najboljšega Mamdanijevega dvojnika, pri katerem je veliko vlogo imela tudi obleka. Nekateri so se odločili za prostočasni slog, številni pa za županovo podobo iz lanske kampanje. Nazadnje je slavil absolutni favorit množic, Amadeo Fusca, ki ima na las podobno pričesko in brado kot Mamdani; nosil je suknjič, pod njim pa dres košarkarske ekipe v ligi NBA New York Knicks – spomnimo, župan je sicer velik oboževalec kluba, a lastniki tega so lani pobesneli, potem ko je njihov dres nosil tudi med kampanjo in tako zlorabil njihovo ime. Kakor koli že, Fusca si je s svojimi modnimi odločitvami prislužil tudi denarno nagrado, 100 dolarjev (približno 86 evrov), in seveda slavo, saj fotografiranju z oboževalkami po razglasitvi zmagovalca kar ni bilo videti konca.

Mamdani, ki se je rodil v Ugandi, si je po lanski izvolitvi na županski stolček kaj hitro pridobil naklonjenost številnih meščanov in še naprej ohranja zanesljivo podporo. Prvi newyorški muslimanski župan v ospredje postavlja socialno pravičnost, reševanje stanovanjske krize v mestu, višje obdavčenje korporacij in dostopnejše javne storitve, obenem pa je glasen kritik Izraela. In, kakopak, velik trn v peti predsedniku Donaldu Trumpu.