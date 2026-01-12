Nezaslišano: varnostnika pretepla s 30-centimetrskim vibratorjem, sledila je aretacija

V zagrebškem hotelu Porin je med božičnimi prazniki prišlo do resnega incidenta, v katerega je bila vpletena 38-letna državljanka Rusije. Po navedbah policije je bila ženska v vidno alkoholiziranem stanju, ko je začela žaliti hotelsko varnostno osebje in fizično napadla enega od varnostnikov. Napadalka je varnostnika udarila po rokah z okoli 30 centimetrov dolgim vibratorjem ter z njim mahala pred njegovim obrazom, s čimer je še dodatno stopnjevala napetost. Incident se s tem ni končal – ženska je nato poškodovala parkirano vozilo na hotelskem parkirišču in nadaljevala razgrajanje v hotelskih prostorih.

Neprijetne prizore je kljub izrecni prepovedi snemal 32-letni moški, ki je s snemanjem provociral varnostnike in s tem dodatno prispeval k zaostritvi razmer. Po posredovanju varnostne službe in policije so oba udeleženca umirili, pridržali in aretirali. Sodišče ju je obsodilo na 30 dni pogojnega zapora ter eno leto preizkusne dobe. Rusinja je v postopku trajno ostala brez vibratorja, ki so ji ga zasegli, medtem ko so ji mobilni telefon vrnili, poroča informer.rs.

