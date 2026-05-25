Neznano morsko bitje napadlo fotografa med tekmovanjem

Zadnji dan tekmovanja Svetovne surferske lige (WSL) v Raglanu na Novi Zelandiji so prekinili, potem ko je fotografa v vodi napadlo morsko bitje, za katero organizatorji domnevajo, da je bil morski pes ali morski lev. Incident se je zgodil danes zjutraj med moškim polfinalom, piše BBC.

Do napada je prišlo, ko sta se v polfinalu merila brazilska surferja Yago Dora in Italo Ferreira. Takoj so razglasili »rdeči alarm«, dogodek prekinili, na kraj pa poslali medicinske ekipe.

Fotograf je dobro, ni pa znano, kaj ga je napadlo

Renato Hickel, podpredsednik WSL za tekmovanja, je povedal, da je fotograf, Avstralec Ed Sloane, utrpel »lažje vbodne rane« in so ga odpeljali v bolnišnico.

»Rdeči alarm razglasimo, kadar morsko bitje napade surferja ali fotografa. Tokrat je bila žrtev naš dragi fotograf v vodi in, hvala bogu, je dobre volje. Glede na to, kaj se je zgodilo, je dobro,« je dejal Hickel.

»V tem trenutku nismo prepričani, ali je šlo za morskega psa ali morskega leva. Zdravnik, ki je bil na kraju dogodka in je nudil pomoč, se bolj nagiba k temu, da je šlo za morskega leva, ne za morskega psa. Kljub temu je bilo zelo strašljivo. Italo in Yago sta bila vidno pretresena, saj sta videla pljuskanje in sam incident, kar je bil dodatni razlog za prekinitev,« je dodal.

Oglasil se je tudi napadeni fotograf

Sloane se je v izjavi, ki jo je objavila liga, zahvalil medicinski ekipi in vodni patrulji WSL za »takojšnjo pomoč«.

»Dobro sem, imam ugrizne rane na levem stopalu in prejeli sem zdravniško pomoč,« je sporočil.

»Obožujem ta kraj in komaj čakam, da bom spremljal epski zadnji dan. Vsem želim odličen zaključek tekmovanja,« je dodal.

Tekmovanje so po večurnem premoru nadaljevali. Uvedli so dodatne varnostne ukrepe, med drugim več vodnih skuterjev in dron za nadzor vode. Še vedno ni znano, kaj natančno je ugriznilo Sloana.