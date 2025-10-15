  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HODI ŽE TRI LETA

Ni bil zadovoljen z življenjem, pa je natovoril osla in zdaj pešači proti Indiji (FOTO)

Francoza, ki vzbuja pozornost, kjer koli se pojavi, so srečali v okolici Makarske.
Trenutno hodi po Dalmaciji. FOTO: Matko Begovic/pixsell 
Trenutno hodi po Dalmaciji. FOTO: Matko Begovic/pixsell 
B. K. P.
 15. 10. 2025 | 16:01
0:16
A+A-

Mnogi smo se najbrž že znašli v situaciji, ko imamo vsega dovolj in bi najraje spakirali kovčke ter pobegnili nekam daleč stran. Tovrstni občutki običajno prej ali slej minejo in življenje teče dalje, najdejo pa se tudi ljudje, ki so čisto zares pripravljeni pustiti vse za seboj in oditi v neznano.

Eden takšnih je Francoz Jean-Ismael Rago, ki je pred slabimi tremi leti vse, kar je imel, naložil na voz, tega pripel na osla ter se odpravil iz domačega Marseilla proti Indiji. Peš. »Nisem bil zadovoljen z življenjem v Franciji. Nisem imel pametnejšega dela, pa sem enostavno šel,« je hrvaškim novinarjem povedal 53-letnik, ko so ga srečali v okolici Makarske.

Za to dolgo in samotno pot se je odločil v želji, da najde duhovni mir, da se globlje poveže z Bogom. V Indijo naj bi, če bo šlo vse po načrtu, prispel čez osem do deset let, nikamor se mu namreč ne mudi, na poti bi namreč rad spoznal tudi druge kulture in ljudi.

A tudi, če bi se mu mudilo, mora Jean-Ismael upoštevati hitrost svojega spremljevalca Titana, ki vztrajno, a počasi vleče voz z vsem, kar 53-letnik premore in potrebuje. Tega ni veliko, a povsem dovolj, pravi popotnik, ki ima pri sebi celo mali solarni panel, ki pride še kako prav v trenutkih, ko potrebuje energijo, ki mu je ne more dati ogenj, ob katerem se sicer običajno greje in na njem tudi kuha.

Tudi, ko je Titan lačen, se morata ustaviti. FOTO: Matko Begovic/pixsell
Tudi, ko je Titan lačen, se morata ustaviti. FOTO: Matko Begovic/pixsell

Več iz teme

IndijaživljenjepopotovanjeJean-Ismael Rago
ZADNJE NOVICE
16:22
Bulvar  |  Domači trači
BREZ DLAKE NA JEZIKU

Po hudi diagnozi Violeta Tomić popenila: »To me čisto raz*izdi!«

Takšni klici so po njenih besedah vdor v trenutno zelo ranljivo zasebnost.
15. 10. 2025 | 16:22
16:10
Novice  |  Slovenija
MOSKVA

Sporočilo iz Rusije odmeva! Ste videli, kaj je Nejc vprašal Putinovega zunanjega ministra? (VIDEO)

Sergej Lavrov poudaril, da Slovenija deluje popolnoma usklajeno z Zahodom, Madžarska in Slovaška pa z Rusijo ohranjata dialog.
15. 10. 2025 | 16:10
16:01
Bulvar  |  Zanimivosti
HODI ŽE TRI LETA

Ni bil zadovoljen z življenjem, pa je natovoril osla in zdaj pešači proti Indiji (FOTO)

Francoza, ki vzbuja pozornost, kjer koli se pojavi, so srečali v okolici Makarske.
15. 10. 2025 | 16:01
15:25
Razno
NEVERJETNO

Svojci v šoku: zaposleni v domu za starejše varovankama ukradel več tisoč evrov

Denar je dvignil le nekdaj dni po smrti.
15. 10. 2025 | 15:25
15:18
Bulvar  |  Domači trači
ŠMINKA IN SEKIRCA

Znano, katera znana Slovenka bo nadomestila Heleno Blagne (VIDEO)

Rebeka Dremelj je sledilcem razkrila novo soigralko.
15. 10. 2025 | 15:18
15:10
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK JABOLK

Martin navdušil množice, njegov je najdaljši (FOTO)

V Podsredo, na Praznik kozjanskega jabolka, se je zgrnilo več tisoč obiskovalcev.
Mojca Marot15. 10. 2025 | 15:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Z znanostjo do popolne gladkosti: varno in dolgotrajno odstranjevanje dlačic

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Neverjetno! Razdelili bodo za 5000 evrov nagrad!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Ko zaposleni postanejo preizkuševalci (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki