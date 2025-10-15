Ni bil zadovoljen z življenjem, pa je natovoril osla in zdaj pešači proti Indiji (FOTO)

Mnogi smo se najbrž že znašli v situaciji, ko imamo vsega dovolj in bi najraje spakirali kovčke ter pobegnili nekam daleč stran. Tovrstni občutki običajno prej ali slej minejo in življenje teče dalje, najdejo pa se tudi ljudje, ki so čisto zares pripravljeni pustiti vse za seboj in oditi v neznano.

Eden takšnih je Francoz Jean-Ismael Rago, ki je pred slabimi tremi leti vse, kar je imel, naložil na voz, tega pripel na osla ter se odpravil iz domačega Marseilla proti Indiji. Peš. »Nisem bil zadovoljen z življenjem v Franciji. Nisem imel pametnejšega dela, pa sem enostavno šel,« je hrvaškim novinarjem povedal 53-letnik, ko so ga srečali v okolici Makarske.

Za to dolgo in samotno pot se je odločil v želji, da najde duhovni mir, da se globlje poveže z Bogom. V Indijo naj bi, če bo šlo vse po načrtu, prispel čez osem do deset let, nikamor se mu namreč ne mudi, na poti bi namreč rad spoznal tudi druge kulture in ljudi.

A tudi, če bi se mu mudilo, mora Jean-Ismael upoštevati hitrost svojega spremljevalca Titana, ki vztrajno, a počasi vleče voz z vsem, kar 53-letnik premore in potrebuje. Tega ni veliko, a povsem dovolj, pravi popotnik, ki ima pri sebi celo mali solarni panel, ki pride še kako prav v trenutkih, ko potrebuje energijo, ki mu je ne more dati ogenj, ob katerem se sicer običajno greje in na njem tudi kuha.