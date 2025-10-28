Glodavec si je pregrizel pot skozi steno! Deklica obnemela, ko ga je zagledala (VIDEO)

Po družbenih omrežjih kroži posnetek hrčka, ki mu je uspelo pregrizniti steno in pobegniti iz lastnikove sobe v sosedovo. Deklica, v čigar sobo se je hrček pritihotapil, je posnetek delila na TikToku.

Linda zdaj že na varnem doma

No sprva je bila seveda prestrašena, ker ni vedela, kaj se dogaja, a ko je poklicala sostanovalko na pomoč, sta ugotovili, da gre za sosedovega hrčka Lindo. Hrčka jima je uspelo zvabiti v plastično škatlo s hrano in tako sta ga varno vrnili domov.