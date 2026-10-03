Ni želela čakati niti minute: dojenčica pohitela na svet, oče pomagal pri porodu kar na ulici

Nenavadna in ganljiva zgodba prihaja iz Čačka v Srbiji, kjer se je porod začel nepričakovano in veliko prej, kot bi si bodoča mamica in njen mož lahko predstavljala. Ženska je bila zunaj z možem, ko je začutila popadke. Dogajanje se je nato odvilo z bliskovito hitrostjo – njuna deklica se je odločila, da na prihod na svet ne bo čakala do porodnišnice.

V ključnem trenutku je moral ukrepati oče. Kot poroča Rina.rs., je mož praktično izpeljal porod in poskrbel, da je na svet varno prišla deklica. »Mož je v ključnem trenutku prevzel pomembno vlogo in poskrbel, da je deklica varno prišla na svet, in to tako rekoč kar na ulici,« je za Rino povedal vir, ki je seznanjen z dogodkom. Deklica je ob rojstvu tehtala 3700 gramov.

Deklica je ob rojstvu tehtala 3700 gramov.

Mama je dobila pomoč reševalcev

Po porodu je na kraj prišla ekipa nujne medicinske pomoči. Materi, ki je rodila svojega tretjega otroka, so nudili potrebno pomoč in jo nato prepeljali v Splošno bolnišnico Čačak, kjer je ostala na oddelku. Po informacijah Rine sta tako mama kot novorojenčica dobro. Deklica je ob rojstvu prejela tudi najvišje ocene.

Čeprav si starša zagotovo nista predstavljala, da bo njuna hčerka na svet prišla tako dramatično, se je vse skupaj končalo srečno. Oče se je v trenutku znašel v vlogi, na katero se zagotovo ni mogel pripraviti, a je moral hitro ukrepati. Namesto poroda v porodnišnici je njuna hčerka svoj prvi jok zaslišala kar na ulici v čačanskem naselju Alvadžinica. Dan, ki se je začel povsem običajno, se je tako za družino spremenil v nepozaben trenutek.

Deklica je ob rojstvu prejela najvišje ocene. FOTO: Mmpile, Getty Images/iStockphoto