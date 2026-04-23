Nista se mogla upreti onegavljenju, zdaj ne smeta več na letalo

Zakonca, ki so ju ujeli med onegavljenjem na letalu, še preden je to sploh vzletelo, so doletele stroge sankcije, kaj ju je gnalo, da strasti nista mogla umiriti, ni znano, sta se pa iz kočljive situacije poskušala izvleči z izgovorom, da sta »molila«, saj da ju je izredno strah letenja. Da je početje para vse prej kot spodobno, so opazili sopotniki, ki so povedali, da je bilo »dogajanje v hlačah moškega precej živahno«, poklicali so posadko in jo na to opozorili, še posebej se jim ni zdelo početje para primerno, ker so bili na letu tudi otroci.

Letalo družbe Jet2 je medtem že vzletelo, namesto da bi posadka prosila pilota, naj letalo obrne, pa so se odločili, da ne bodo »kaznovali« vseh potnikov, zato so let nadaljevali proti Gran Canarii, po pristanku pa sta pohotna zakonca izvedela, da nikoli več ne bosta smela vstopiti v katero koli letalo omenjene družbe, nov let si bosta morala poiskati tudi za pot domov, prav tako so jima prepovedali bivanje v hotelih, ki so v lasti družbe Jet2. »Kot družinam prijazna letalska družba in počitniška družba imamo ničelno toleranco do takšnega grozljivega vedenja,« so med drugim sporočili iz družbe.