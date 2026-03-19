Nočna mora za vse, ki se bojite kač: mimoidoči so mislili, da gre za korenine (VIDEO)

V indijskem okrožju Kangra je nenavaden dogodek močno vznemiril lokalno prebivalstvo. V bližini templja Kalothare Wali Mata so prebivalci opazili skupino velikih pitonov, prepletenih v tesno gručo, kar je sprva ustvarilo vtis korenin ali rastlinskih ostankov na tleh. Po pričevanjih očividcev formacija sprva ni vzbudila suma. Šele ko je nekdo proti njej vrgel kamen, se je masa začela premikati in razkrila, da gre za več velikih kač, ki so bile ovite druga okoli druge. Po ocenah domačinov je bilo v skupini med pet in šest izjemno velikih pitonov.

Kmalu po tem so se kače hitro razkropile in odplazile stran. Dogodek so mimoidoči posneli z mobilnimi telefoni, posnetki pa so se hitro razširili po družbenih omrežjih ter pritegnili veliko pozornosti. Takšni pojavi so razmeroma redki, še posebej kadar gre za več velikih pitonov na enem mestu. Incident je povzročil nelagodje med prebivalci, zlasti med tistimi, ki živijo v bližini gozdnih območij in templja. O dogodku so bile obveščene tudi pristojne službe, vključno z gozdarskim oddelkom. Strokovnjaki za prostoživeče živali poudarjajo, da pitoni praviloma niso agresivni in se izogibajo stiku z ljudmi, vendar lahko v primeru vznemirjanja ali ogroženosti postanejo nevarni.

Pitoni sodijo med največje kače na svetu. Spadajo v družino Pythonidae in so nestrupeni plazilci, znani po svoji velikosti, moči ter posebnem načinu lova. Najdemo jih predvsem v Afriki, Aziji in Avstraliji, kjer naseljujejo različna okolja, kot so gozdovi, travniki, mokrišča in skalnata območja. Za razliko od strupenih kač pitoni svoj plen usmrtijo z zadušitvijo. Njihova prehrana vključuje sesalce, ptice in občasno tudi druge plazilce, odvisno od velikosti posamezne vrste. Večji pitoni, kot sta mrežasti in burmanski piton, so sposobni upleniti tudi večje živali, na primer jelene ali divje prašiče. Kljub svojemu zastrašujočemu videzu pitoni običajno niso nevarni, dokler se ne počutijo ogrožene.