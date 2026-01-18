Noriji 6-7 bodo sledile druge

Če ste v zadnjem času poklepetali s kakim šolarjem, potem ste gotovo že slišali za pojav, znan kot 6-7. Izraz, ki ga otroci izgovarjajo po angleško six, seven (šest, sedem), ob tem pa izvajajo gibe z rokami, ki spominjajo na tehtanje, odrasle pogosto spravlja ob pamet, saj ne razumejo, za kaj gre. Čeprav nima nobenega posebnega pomena, je postal izjemno priljubljen na družbenih omrežjih in v šolah, kjer so učitelji celo morali prepovedati njegovo uporabo, nekateri starši pa so bili zaradi pojava zelo zaskrbljeni za svoje potomce. Zdaj pa je skupina akademikov iz Avstralije, ZDA in Južne Koreje pojasnila, da 6-7 ni osamljen primer, temveč del širšega trenda skrivnih izrazov, ki jih mladi ustvarjajo od nekdaj.

V devetdesetih je L na čelu pomenil luzerja.

Tako so v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja izumili t. i. prašičjo latinščino, pri kateri so besede izgovarjali tako, da so prvo črko postavili na konec in ji dodali zlog: angleška beseda dog se je na primer izgovarjala kot og-day. V 90. letih so šolarji po vsem svetu risali v zvezke na poseben način oblikovano črko S iz 14 ravnih črt. Simbol je postal del globalne otroške kulture, čeprav ni imel jasnega pomena. Še en simbol iz tega časa je oblikovanje črke L na čelu z uporabo palca in kazalca. Gesta simbolizira luzerja oziroma zgubo, popularna pa je postala zlasti po zaslugi filma Ace Ventura: Nori detektiv iz leta 1994 z Jimom Carreyjem v glavni vlogi.

Rebekah Willett, profesorica na Univerzi Wisconsin-Madison v ZDA, Amanda Levido, predavateljica na Univerzi Southern Cross v Avstraliji, in Hyeon-Seon Jeong, profesorica digitalne medijske vzgoje na univerzi Gyeongin v Južni Koreji, so poudarile, da je 6-7 le še en primer bogate tradicije otroške kulture, otroci pa bodo še naprej preoblikovali jezike in igre, da bi zadovoljili svoje potrebe, med katerimi je tudi draženje odraslih.