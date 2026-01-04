  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DENAR RAZDIRA DRUŽINO

Noro visoki mesečni zaslužki Bonnie Blue sredi »družinskega spora« zaradi denarja

Velik del njene družine podpira njeno kontroverzno delo.
Bonnie Blue FOTO: Sonny Tumbelaka Afp
Bonnie Blue FOTO: Sonny Tumbelaka Afp
A. G.
 4. 1. 2026 | 20:11
3:32
A+A-

Bonnie Blue se je uveljavila kot ena najbolj kontroverznih ustvarjalk vsebin na svetu – in zdi se, da se ji to več kot obrestuje. Šestindvajsetletnica iz Nottinghama v Angliji je najbolj znana po svojih izstopajočih spolnih podvigih. V javnost je prodrla po razvpitih trditvah, da je v zgolj 12 urah spala s 1.057 moškimi. Blue, katere pravo ime je Tia Billinger, je od takrat postala ena najbolj priljubljenih zvezd industrije za odrasle. Njena pot pa ni bila brez zapletov, še posebej prejšnji mesec, ko so ji po aretaciji v Indoneziji grozili celo z zaporno kaznijo. Čeprav trdi, da je z ekstremnimi videi zaslužila ogromne vsote denarja, bi marsikdo pričakoval, da je zaradi tega izgubila osebne odnose. A kaže, da jo podpirajo njena mati, očim in celo babica.

V dokumentarcu britanske televizije Channel 4 je njena mati Sarah povedala: »Ali bi si želela, da bi se odločila za to? Ne. Bila sem resnično šokirana. Ali bi si želela, da počne kaj drugega? Ne. Vse, kar si želiš za svoje otroke, je, da so srečni – in ona je srečna. Nima težav z očetom, ni bila zlorabljena – vse tisto, kar ljudje vztrajno domnevajo. To je njena odločitev.« Lani je mnoge presenetilo razkritje, da je Blue tehnično še vedno poročena z možem Oliverjem Davidsonom. Ta jo je spodbudil k tej karieri in je v zadnjih mesecih celo delal zanjo. »Poročena sva, zato bo tako ali tako dobil del denarja,« je v enem od prejšnjih intervjujev povedala Blue. »Lahko vsaj delal za to. Ta služba koristi vsem v moji družini, tudi njemu.«

Več kot 1,5 milijona funtov na mesec

Vendar se par trenutno ločuje in prav tu naj bi izbruhnil tako imenovani »družinski spor« – ne zaradi razpada zveze, temveč zaradi denarja, do katerega Davidson morda ne bo imel več dostopa. Po poročanjih Bonnie Blue zasluži več kot 1,5 milijona funtov na mesec. Odkar je zaslovela, je družino razvajala z razkošnimi darili, njena mati pa očitno ni pretirano vznemirjena zaradi hčerinih življenjskih odločitev. V dokumentarcu je dejala: »Če bi lahko zaslužil milijon funtov na mesec, bi spremenil svoje moralne vrednote in razgalil telo.« Zdi pa se, da se je denarni tok za Davidsona zaprl. Njegova mati je javno spregovorila in svojo nekdanjo snaho označila za »zlobno«, njena ekipa pa naj bi aktivno preprečevala, da bi njen sin iz ločitve imel kakršno koli finančno korist.

»Moj sin ni več na plačilni listi,« je Gill Davidson septembra lani povedala za Daily Mail. »Tia in njena ekipa so ga izločili in zdi se, da nima pravice niti do centa njenega premoženja. Veseli bomo, da se je znebimo. Vse se vrti okoli nje. Je nadzorna in manipulativna.« Medtem drugi model OnlyFans, Lily Phillips, svojih staršev še ni uspela prepričati, da je njena kariera prava izbira – kljub temu da je očetu kupila njegov sanjski avtomobil. Starša sta namreč vztrajala, da bi prodala družinsko hišo v upanju, da bo hči opustila svojo kariero, poroča LADbible.

Več iz teme

Bonnie Bluezaslužekdružina
ZADNJE NOVICE
20:24
Bulvar  |  Tuji trači
LAŽNA PRIJAVA

Zvezdnik Beverly Hillsa z novo tožbo: dve leti je vztrajal, da je bil žrtev napada

Ian Ziering naj bi podal lažno prijavo in žrtev grdo blatil. Igralec potisnil Hernandeza, da je padel na drugega motorista.
4. 1. 2026 | 20:24
20:11
Bulvar  |  Zanimivosti
DENAR RAZDIRA DRUŽINO

Noro visoki mesečni zaslužki Bonnie Blue sredi »družinskega spora« zaradi denarja

Velik del njene družine podpira njeno kontroverzno delo.
4. 1. 2026 | 20:11
19:38
Bulvar  |  Zanimivosti
VESELA NEVESTA

Posnetek je postal hit: nevesta v poročni obleki hitela k avtomobilu in navdušeno plesala (VIDEO)

Sodeč po zapisu, ki je dodan k videu, se je zgodilo nekje v Šibeniku.
4. 1. 2026 | 19:38
19:10
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNOST

Od korenske čakre do denarnice: rituali s kristali, ki dvignejo tvoje finančne vibracije

Z njihovo energijo lahko odpremo vrata denarju in priložnostim. Držimo jih v dlani in si jasno predstavljamo, kaj si želimo in zakaj.
4. 1. 2026 | 19:10
19:03
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KRIMINALNA PRETEKLOST

Lastnik smučarskega kluba, v katerem je umrlo 40 ljudi, je stari znanec policije (FOTO)

Lastnik smučarskega kluba je pravosodju dobro znan: na dan so prišli temni detajli iz njegove biografije.
4. 1. 2026 | 19:03
18:36
Novice  |  Svet
STROGO VAROVAN NAČRT

Madura ujeli po dveh urah in 20 minutah pekla: »Bili so pripravljeni in čakali na nas«

Lov na Madura: mesece so mu sledili, nato udarili iz zraka, kopna in morja.
4. 1. 2026 | 18:36

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki