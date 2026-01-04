Noro visoki mesečni zaslužki Bonnie Blue sredi »družinskega spora« zaradi denarja

Bonnie Blue se je uveljavila kot ena najbolj kontroverznih ustvarjalk vsebin na svetu – in zdi se, da se ji to več kot obrestuje. Šestindvajsetletnica iz Nottinghama v Angliji je najbolj znana po svojih izstopajočih spolnih podvigih. V javnost je prodrla po razvpitih trditvah, da je v zgolj 12 urah spala s 1.057 moškimi. Blue, katere pravo ime je Tia Billinger, je od takrat postala ena najbolj priljubljenih zvezd industrije za odrasle. Njena pot pa ni bila brez zapletov, še posebej prejšnji mesec, ko so ji po aretaciji v Indoneziji grozili celo z zaporno kaznijo. Čeprav trdi, da je z ekstremnimi videi zaslužila ogromne vsote denarja, bi marsikdo pričakoval, da je zaradi tega izgubila osebne odnose. A kaže, da jo podpirajo njena mati, očim in celo babica.

V dokumentarcu britanske televizije Channel 4 je njena mati Sarah povedala: »Ali bi si želela, da bi se odločila za to? Ne. Bila sem resnično šokirana. Ali bi si želela, da počne kaj drugega? Ne. Vse, kar si želiš za svoje otroke, je, da so srečni – in ona je srečna. Nima težav z očetom, ni bila zlorabljena – vse tisto, kar ljudje vztrajno domnevajo. To je njena odločitev.« Lani je mnoge presenetilo razkritje, da je Blue tehnično še vedno poročena z možem Oliverjem Davidsonom. Ta jo je spodbudil k tej karieri in je v zadnjih mesecih celo delal zanjo. »Poročena sva, zato bo tako ali tako dobil del denarja,« je v enem od prejšnjih intervjujev povedala Blue. »Lahko vsaj delal za to. Ta služba koristi vsem v moji družini, tudi njemu.«

Več kot 1,5 milijona funtov na mesec

Vendar se par trenutno ločuje in prav tu naj bi izbruhnil tako imenovani »družinski spor« – ne zaradi razpada zveze, temveč zaradi denarja, do katerega Davidson morda ne bo imel več dostopa. Po poročanjih Bonnie Blue zasluži več kot 1,5 milijona funtov na mesec. Odkar je zaslovela, je družino razvajala z razkošnimi darili, njena mati pa očitno ni pretirano vznemirjena zaradi hčerinih življenjskih odločitev. V dokumentarcu je dejala: »Če bi lahko zaslužil milijon funtov na mesec, bi spremenil svoje moralne vrednote in razgalil telo.« Zdi pa se, da se je denarni tok za Davidsona zaprl. Njegova mati je javno spregovorila in svojo nekdanjo snaho označila za »zlobno«, njena ekipa pa naj bi aktivno preprečevala, da bi njen sin iz ločitve imel kakršno koli finančno korist.

»Moj sin ni več na plačilni listi,« je Gill Davidson septembra lani povedala za Daily Mail. »Tia in njena ekipa so ga izločili in zdi se, da nima pravice niti do centa njenega premoženja. Veseli bomo, da se je znebimo. Vse se vrti okoli nje. Je nadzorna in manipulativna.« Medtem drugi model OnlyFans, Lily Phillips, svojih staršev še ni uspela prepričati, da je njena kariera prava izbira – kljub temu da je očetu kupila njegov sanjski avtomobil. Starša sta namreč vztrajala, da bi prodala družinsko hišo v upanju, da bo hči opustila svojo kariero, poroča LADbible.