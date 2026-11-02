Nostradamus je napovedal pet srhljivih dogodkov, se bo leta 2027 uresničil najtemnejši scenarij?

Čeprav je Nostradamus umrl pred več kot 450 leti, njegovi privrženci v njegovih stoletja starih zapisih še vedno iščejo napovedi prihodnjih dogodkov. Nekateri njegove verze povezujejo tudi z velikimi pretresi, ki naj bi zaznamovali leto 2027. Nostradamus naj bi namreč napovedal številne dogodke, med drugim uničujoče požare, gospodarske težave in politične spremembe. Noč čarovnic je že za nami, na televizijskih zaslonih se vrstijo božični oglasi in do praznovanja novega leta nas loči le še nekaj tednov. Če gre verjeti razlagam prerokb slovitega vidca Nostradamusa, rojenega kot Michel de Nostredame, pa bi lahko bilo leto 2027 precej burno.

Starodavni astrolog je umrl že leta 1566, vendar nekateri še danes verjamejo, da so bile njegove prerokbe presenetljivo natančne. Med drugim mu pripisujejo napoved velikega požara v Londonu, francoske revolucije in atentata na ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. Pomembno je poudariti, da Nostradamus v nobeni od svojih več kot 900 štirivrstičnic, objavljenih v zbirkah z naslovom Centurije, ni izrecno omenil leta 2027. Pri britanskem televizijskem kanalu Sky History menijo, da bi se lahko 27. štirivrstičnice posameznih zbirk nanašale prav na leto 2027. Če je takšna razlaga pravilna, naj bi nas čakalo kar nekaj pretresljivih dogodkov.

Uničujoči požari in svarila pred gospodarskim zlomom

V 27. štirivrstičnici 11. zbirke naj bi Nostradamus opisal precej srhljivo podobo, ki jo nekateri povezujejo z novimi obsežnimi požari po svetu. Zapisal je: »Nebeški ogenj z zahodne strani,/z juga pa se širi proti vzhodu,/napol mrtvi črvi, ki ne najdejo niti korenine.«

Vidcu pripisujejo tudi napoved gospodarske katastrofe. V svojih zapisih naj bi omenjal »napihnjene kopije zlata in srebra«, ki naj bi jih dolgovi izčrpali in razpršili, nato pa posvaril: »Vsi zapisi in obveznice bodo izbrisani.« Napoved, ki zagotovo ne obeta nič dobrega.

Napetosti na Bližnjem vzhodu in morebitne spremembe v Franciji

Ena od Nostradamusovih napovedi naj bi se nanašala tudi na prihodnje spremembe na Bližnjem vzhodu. V 27. štirivrstičnici pete zbirke je zapisal: »Z ognjem in orožjem nedaleč od Črnega morja,/prišel bo iz Perzije, da bi zavzel Trebizond.« Perzija je zgodovinsko ime za Iran, Trebizond pa staro ime za Trabzon, mesto na severovzhodni turški obali Črnega morja. Nekateri zato verze povezujejo z morebitnimi spremembami v regiji, zlasti v luči trajajočih napetosti med Iranom in ZDA.

Nostradamus naj bi napovedal tudi politični pretres v Franciji. V enem od zapisov naj bi omenjal napad na »delfina«. Ta naziv so v preteklosti uporabljali za naslednika francoskega prestola, ki danes ne obstaja več. Nekateri pa menijo, da bi lahko šlo za namig na pričakovano naslednico francoskega predsedniškega položaja, voditeljico skrajno desnega Nacionalnega zbora Marine Le Pen. Francoske državljane prihodnje leto čakajo predsedniške volitve, saj se bo iztekel drugi mandat sedanjega predsednika Emmanuela Macrona. Če bi se Nostradamusova napoved uresničila, bi bila lahko predsedniška tekma precej bolj negotova, kot se zdi na prvi pogled.

Bo po desetletjih iskanja končno odkrit legendarni zaklad?

Bi lahko bilo leto 2027 tudi leto, ko bodo na znamenitem kanadskem otoku Oak Island končno odkrili domnevni zaklad, ki ga lovci na zaklade iščejo že desetletja? Tudi pri tem nekateri vidijo povezavo z Nostradamusovimi zapisi. Ta naj bi namreč napisal: »Pod hrastom v Giennu, ki ga je zadela strela, je nedaleč od tam skrit zaklad.« Toda prerokba vsebuje tudi precej temačno opozorilo: človeka, ki bo zaklad odkril, naj bi doletela kruta smrt, poroča LADbible.