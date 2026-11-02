  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POGLED V PRIHODNOST

Nostradamus je napovedal pet srhljivih dogodkov, se bo leta 2027 uresničil najtemnejši scenarij?

Po razlagah njegovih prerokb naj bi bilo pred nami zelo nemirno leto.
Nostradamus napoveduje precej burno leto 2027. FOTO: S. N.
Nostradamus napoveduje precej burno leto 2027. FOTO: S. N.
A. G.
 2. 11. 2026 | 18:59
 2. 11. 2026 | 18:59
4:16
A+A-

Čeprav je Nostradamus umrl pred več kot 450 leti, njegovi privrženci v njegovih stoletja starih zapisih še vedno iščejo napovedi prihodnjih dogodkov. Nekateri njegove verze povezujejo tudi z velikimi pretresi, ki naj bi zaznamovali leto 2027. Nostradamus naj bi namreč napovedal številne dogodke, med drugim uničujoče požare, gospodarske težave in politične spremembe. Noč čarovnic je že za nami, na televizijskih zaslonih se vrstijo božični oglasi in do praznovanja novega leta nas loči le še nekaj tednov. Če gre verjeti razlagam prerokb slovitega vidca Nostradamusa, rojenega kot Michel de Nostredame, pa bi lahko bilo leto 2027 precej burno.

Starodavni astrolog je umrl že leta 1566, vendar nekateri še danes verjamejo, da so bile njegove prerokbe presenetljivo natančne. Med drugim mu pripisujejo napoved velikega požara v Londonu, francoske revolucije in atentata na ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja. Pomembno je poudariti, da Nostradamus v nobeni od svojih več kot 900 štirivrstičnic, objavljenih v zbirkah z naslovom Centurije, ni izrecno omenil leta 2027. Pri britanskem televizijskem kanalu Sky History menijo, da bi se lahko 27. štirivrstičnice posameznih zbirk nanašale prav na leto 2027. Če je takšna razlaga pravilna, naj bi nas čakalo kar nekaj pretresljivih dogodkov.

Uničujoči požari in svarila pred gospodarskim zlomom

V 27. štirivrstičnici 11. zbirke naj bi Nostradamus opisal precej srhljivo podobo, ki jo nekateri povezujejo z novimi obsežnimi požari po svetu. Zapisal je: »Nebeški ogenj z zahodne strani,/z juga pa se širi proti vzhodu,/napol mrtvi črvi, ki ne najdejo niti korenine.«

Vidcu pripisujejo tudi napoved gospodarske katastrofe. V svojih zapisih naj bi omenjal »napihnjene kopije zlata in srebra«, ki naj bi jih dolgovi izčrpali in razpršili, nato pa posvaril: »Vsi zapisi in obveznice bodo izbrisani.« Napoved, ki zagotovo ne obeta nič dobrega.

Napetosti na Bližnjem vzhodu in morebitne spremembe v Franciji

Ena od Nostradamusovih napovedi naj bi se nanašala tudi na prihodnje spremembe na Bližnjem vzhodu. V 27. štirivrstičnici pete zbirke je zapisal: »Z ognjem in orožjem nedaleč od Črnega morja,/prišel bo iz Perzije, da bi zavzel Trebizond.« Perzija je zgodovinsko ime za Iran, Trebizond pa staro ime za Trabzon, mesto na severovzhodni turški obali Črnega morja. Nekateri zato verze povezujejo z morebitnimi spremembami v regiji, zlasti v luči trajajočih napetosti med Iranom in ZDA.

Nostradamus naj bi napovedal tudi politični pretres v Franciji. V enem od zapisov naj bi omenjal napad na »delfina«. Ta naziv so v preteklosti uporabljali za naslednika francoskega prestola, ki danes ne obstaja več. Nekateri pa menijo, da bi lahko šlo za namig na pričakovano naslednico francoskega predsedniškega položaja, voditeljico skrajno desnega Nacionalnega zbora Marine Le Pen. Francoske državljane prihodnje leto čakajo predsedniške volitve, saj se bo iztekel drugi mandat sedanjega predsednika Emmanuela Macrona. Če bi se Nostradamusova napoved uresničila, bi bila lahko predsedniška tekma precej bolj negotova, kot se zdi na prvi pogled.

Bo po desetletjih iskanja končno odkrit legendarni zaklad?

Bi lahko bilo leto 2027 tudi leto, ko bodo na znamenitem kanadskem otoku Oak Island končno odkrili domnevni zaklad, ki ga lovci na zaklade iščejo že desetletja? Tudi pri tem nekateri vidijo povezavo z Nostradamusovimi zapisi. Ta naj bi namreč napisal: »Pod hrastom v Giennu, ki ga je zadela strela, je nedaleč od tam skrit zaklad.« Toda prerokba vsebuje tudi precej temačno opozorilo: človeka, ki bo zaklad odkril, naj bi doletela kruta smrt, poroča LADbible.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

NostradamusFrancijaprerokbeastrologijaprihodnostZDApožargospodarski zlom
ZADNJE NOVICE
20:47
Novice  |  Slovenija
SRAMOTA NA GOVEJKU

Žalosten prizor na priljubljeni izletniški točki: »Včasih je res težko razumeti ljudi«

Na Govejku iščejo posameznike, podjetja, mizarje ali izdelovalce otroških igral, ki bi lahko pomagali z materialom, delom ali sponzorstvom nove gugalnice.
2. 11. 2026 | 20:47
20:30
Novice  |  Slovenija
ZELO OSEBEN ODZIV

Delov komentator Markeš razkril: »Na grobu očeta, matere in brata sem poslušal: 'Glej ga, komunista!'« (VIDEO)

Spregovoril je o pretresljivi osebni izkušnji ter ostro kritiziral ravnanje predsednika vlade Janeza Janše in celotno politično ozračje v Sloveniji.
2. 11. 2026 | 20:30
20:25
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZLOČIN

Grozljiv napad na kmetiji: 50-letnika ustrelili, mučili in mu odrezali ušesi

Hudo poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, policija pa je že prijela pet osumljencev.
2. 11. 2026 | 20:25
20:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Tedenski horoskop od 3. do 9. novembra: Pri nekom lahko spogledovanje preraste v ljubezen

Tedenski horoskop napoveduje priložnosti za napredovanje, zaslužek in ljubezen. Konec tedna bo nekaterim bolj koristil počitek.
2. 11. 2026 | 20:00
19:44
Lifestyle  |  Stil
PRAVA RESNICA

Ne verjemite pravljicam o seksu: tako dolgo v povprečju traja spolni odnos

Zgodbe o maratonskem tantričnem seksu in predigri so večinoma zgolj pravljice.
2. 11. 2026 | 19:44
19:42
Novice  |  Slovenija
OD BLEDA DO GLASGOWA

Bratuškova jih je preštela, pa udarila po Janši: »Le zakaj Vučiću ni upal postaviti ultimata? Česa se boji?«

Naštela je sedem srečanj slovenskega predsednika vlade in bivšega srbskega predsednika: od Bleda do Glasgowa. Janša sicer vztraja, da je izročitev arhivov zahteval že v času prejšnjih vlad pod vodstvom SDS.
2. 11. 2026 | 19:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Tretja največja slovenska banka razkrila novost (video)

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Tretja največja slovenska banka razkrila novost (video)

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Cena za vaše potovanje je lahko odvisna tudi od njegovega namena

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki