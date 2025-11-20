Nostradamus napovedal katastrofalen konec leta 2025: ne boste verjeli, kaj nas čaka

Približujemo se koncu leta 2025, družabna omrežja pa znova vrejo. In to zaradi enega najznamenitejših prerokov vseh časov. Nostradamus, francoski astrolog iz 16. stoletja, je znova tema viralnih objav, njegovi starodavni verzi pa se razlagajo kot opozorila na vojne, asteroid in celo vrnitev smrtonosne bolezni, piše Mirror.

Po podatkih Britannice naj bi Nostradamus v svojih prerokbah nakazal konflikt v Angliji, udar meteorita in vzpon »vodnega vodje«. History Channel ga je označil za »najbolj znanega vidca v zgodovini«, številne interpretacije pa trdijo, da je prav zadnje četrtletje leta 2025 označil kot čas globalnih pretresov, dobesednih in metaforičnih. Eno izmed bolj »pozitivnih« preroštev naj bi napovedovalo konec dolgotrajne vojne, za kar mnogi ugibajo, da bi se lahko nanašalo na aktualni konflikt med Rusijo in Ukrajino. »Dolga vojna izčrpava vso vojsko …« je zapisal Nostradamus, a čeprav to zveni kot žarek upanja, nadaljevanje stihov nakazuje, da bi konec ene vojne lahko odprl vrata novi. Tokrat bližje evropskim tlem ...

Nostradamus je bil francoski astrolog, zdravnik in pisec iz 16. stoletja, najbolj znan po svojih knjigah preroških katrenov, ki jih mnogi interpretirajo kot napovedi svetovnih dogodkov. Zaradi skrivnostnega, simboličnega jezika je postal ena najbolj kontroverznih in pogosto napačno razlaganih zgodovinskih figur.. FOTO: Google

»Ko bodo tisti iz evropskih držav videli Anglijo, ki postavlja svoj prestol za njo … prišlo bo do krutih vojn,« piše v eni izmed interpretacij. Nostradamus omenja tudi »veliko kugo«, kar mnogi povezujejo s strahom pred vrnitvijo pandemij, ki so zaznamovale zadnje desetletje. In tu je še asteroid. Da, po prerokbah bi »ognjena krogla iz vesolja« lahko zadela Zemljo. Politični del preroštev je prav tako dobil novo pozornost v turbulentnem letu 2025. Nostradamus naj bi napovedal slabljenje zahodnih sil in vzpon novih globalnih akterjev, kar pri nekaterih vzbuja strah pred jedrskimi napetostmi.