Nostradamus znova buri duhove: to danes zveni še posebej srhljivo

Skoraj pet stoletij po njegovi smrti se ime Nostradamusa še vedno vrača ob vsakem večjem svetovnem pretresu. Njegovi skrivnostni verzi so tako ohlapni, da jih je mogoče razlagati na številne načine, a nekateri v njih tudi danes iščejo svarila pred vojnami, padcem velikih sil in krvavimi političnimi pretresi.

Michel de Nostredame, bolj znan kot Nostradamus, je v 16. stoletju zapisal zbirko prerokb Les Propheties, sestavljeno iz skrivnostnih štirivrstičnic oziroma katrenov. Njegovi verzi že stoletja burijo domišljijo, saj jih privrženci vedno znova povezujejo z zgodovinskimi dogodki. A strokovnjaki opozarjajo, da so besedila zelo dvoumna in da jih je zato mogoče naknadno prilagajati skoraj vsakemu večjemu dogodku.

Ključno opozorilo Nostradamusove prerokbe niso preverjene napovedi prihodnosti, ampak stoletja stari, skrivnostni verzi, ki jih ljudje vedno znova prilagajajo času, v katerem živijo. Prav zaradi njihove dvoumnosti pa jim uspeva nekaj, kar bi mu bilo gotovo všeč: še vedno zbujajo nelagodje in radovednost.

Posebej veliko pozornosti v letu 2026 vzbuja več verzov, ki jih nekateri razlagajo kot napoved večjega svetovnega konflikta. Med najbolj citiranimi je verz o »sedmih mesecih velike vojne« in ljudeh, ki bodo umrli zaradi zla. V drugih interpretacijah se pojavljajo francoska mesta Rouen in Évreux, pa tudi Mars, rimski bog vojne.

»Velikega človeka bo podnevi zrušil grom«

Še posebej srhljivo zveni stavek, ki ga nekateri povezujejo s padcem pomembnega svetovnega voditelja: »Velikega človeka bo podnevi zrušil grom.« Sodobni razlagalci ga razumejo kot možnost atentata, nenadne smrti ali velikega političnega zloma. A za takšno razlago ni zgodovinskega dokaza in gre predvsem za sodobno povezovanje nejasnih verzov z današnjim dogajanjem.

Pozornost vzbuja tudi napoved, ki govori o »velikem roju čebel«. Ker so bile čebele skozi zgodovino simbol organizacije, oblasti in moči, jih nekateri razlagajo kot metaforo za politično ali vojaško mobilizacijo. V popularnih interpretacijah se ob tem omenjajo celo imena, kot sta Donald Trump in Vladimir Putin.

Vzhod se dviga, Zahod izgublja svetlobo?

Med najbolj temačnimi je tudi verz o treh ognjih, ki naj bi se dvignili z vzhoda, medtem ko Zahod izgublja svojo svetlobo. Nekateri ga povezujejo z vzponom azijskih sil, predvsem Kitajske, drugi pa celo z gospodarskimi in tehnološkimi pretresi, povezanimi z umetno inteligenco.

Prav tu pa se začne težava z Nostradamusom. Njegovi zapisi praviloma nimajo jasnih datumov, krajev ali imen, zaradi česar jih je mogoče razlagati zelo svobodno. Povezovanje določenih katrenov prav z letom 2026 pogosto temelji na numerologiji, sodobnih interpretacijah ali na dogodkih, kot je popolni Sončev mrk avgusta 2026.