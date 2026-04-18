Nov podmladek ogrožene vrste: na svet prijokal mladi orangutan

V madridskem živalskem vrtu se je 2. aprila po približno oseminpolmesečni brejosti skotil samec bornejskega orangutana, težak okoli 1,5 kilograma. Njegova mati Surya ga od rojstva skrbno varuje in nosi v naročju, oskrbniki pa poudarjajo, da se mladič razvija normalno in kaže dobro telesno kondicijo. Posnetek ljubkega opičjega dojenčka je objavljen na spletu, živalski vrt pa je ljudi pozval, naj glasujejo za eno s seznama imen, ki so jih predlagali.

Surya je do zdaj skotila štiri potomce, oskrbniki pa njeno materinsko skrb že od začetka opisujejo kot zgledno. Znak, da je dobra mama, je predvsem hranjenje podmladka, ki ji gre menda odlično od rok. »Ko se mladiček doji, se vse ustavi. Surya ostane popolnoma pri miru, dokler ne konča, in šele nato se premakne, da bi jedla ali počela kaj drugega. Je prava supermama,« je opico pohvalila Maica Espinosa, oskrbnica primatov v živalskem vrtu.

Na spletu lahko glasujete, kako poimenovati mladička.

Orangutanke so zelo skrbne mame. Mladiče dojijo od šest do osem let, s čimer se uvrščajo med sesalce z najdaljšim obdobjem dojenja v živalskem svetu. Podmladku se v prvih letih povsem posvetijo. Najmanj šest let po kotitvi nimajo novih mladičev. Večinoma skotijo po enega mladiča hkrati, redkeje dva. Bornejski orangutani so na splošno znani po nežnem temperamentu.

Novica o kotitvi je toliko lepša, ker so kritično ogrožena vrsta. V divjini živijo le le na indonezijskem otoku Sumatra in na otoku Borneo. Ker imajo izjemno počasen razmnoževalni cikel, je vsak mladič pomemben prispevek k ohranjanju populacije.

Madridski živalski vrt sodeluje v evropskem programu za ohranjanje ogroženih vrst EEP. To med drugim pomeni, da skrbno načrtujejo parjenja, da ohranijo gensko raznolikost. Vsaka kotitev ima naravovarstveni pomen. Živalski vrt se razprostira na približno 22 hektarjih, na katerih si obiskovalci lahko ogledajo več kot 300 vrst živali, med njimi velike pande.