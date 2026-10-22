Nova odkritja o Kristusovem grobu (FOTO)

V osrčju starodavne cerkve v Jeruzalemu je v skalo vklesana grobna komora, za katero milijoni verjamejo, da je nekoč hranila telo Jezusa Kristusa. Grobnica leži v majhni kapeli znotraj cerkve Božjega groba – kraja, ki ga kristjani že skoraj 1700 let častijo kot prizorišče Jezusovega križanja, pokopa in vstajenja.

Arheologi so zdaj odkrili ostanke približno šest metrov širokega krožnega marmornega spomenika, zgrajenega okoli grobne komore. To odkritje ponuja nove materialne dokaze o tem, kako je bila prav ta grobnica v antiki deležna posebnega čaščenja. Raziskovalci so ugotovili, da je bila okoliška kamnina namerno odstranjena, tako da je nastal prostor, ki ga je arheologinja Francesca Romana Stasolla opisala kot »komoro, v katero je bilo po izročilu položeno Kristusovo telo«. To odkritje odpira možnost, da je bil spomenik zgrajen prav okoli tega groba, saj so zgodnji kristjani vedeli, da gre za Jezusov grob in se je to ​​prepričanje prenašalo iz roda v rod.

Odkritje opisujejo kot najstarejši arheološko potrjen spomenik, zgrajen okoli čaščenega groba

Raziskovalci domnevajo, da krožna zasnova starodavne stavbe morda odraža obliko prvotnega spomenika, ki ga je pred skoraj 1700 leti dal zgraditi rimski cesar Konstantin. Raziskovalci to odkritje opisujejo kot najstarejši arheološko potrjen spomenik, zgrajen okoli čaščenega groba.

Cerkev Božjega groba vsako leto obišče približno štiri milijone ljudi. Prvotna cerkev je bila posvečena leta 335 n. št. Med deli so graditelji odkrili v skalo vklesan prostor ter ga prepoznali kot Jezusov grob, ki je umrl skoraj 300 let prej. Delavci cesarja Konstantina so se osredotočili na določeno grobnico, ki so jo že častili kot Kristusovo grobno mesto, ter jo z izkopavanji ločili od okoliških grobov.

Strokovnjaki opozarjajo še na drugo odkritje: našli so starodavno cesto, ki je vodila iz cerkve. Njena krivulja in izrazit naklon nakazujeta, da se je vzpenjala proti jugozahodu, proti območju Kalvarije. Biblija pravi, da je bil Jezus križan na Kalvariji.